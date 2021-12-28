54-летняя Джулия Робертс засветила на пляже подтянутую фигуру. В сеть попали ее фото в купальнике

Джулия Робертс находится в Австралии на съемках фильма "Билет в рай" Фото: julia_robertsbrasil / Instagram

В публикации отмечается, что Робертс, которая на данный момент находится в Австралии на съемках фильма "Билет в рай", нашла в плотном графике выходные, чтобы провести их на пляже вместе с мужем и детьми – 17-летними близнецами Хезел и Финнеасом и 14-летним Генри. Актриса подчеркнула свои стройные ноги и подтянутую фигуру в ярко-розовом слитном купальнике.

Фото Робертс 27 декабря были опубликованы в Instagram.

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В соцсети также были обнародованы снимки актрисы с мужем и детьми, сделанные на пляже в Сиднее.

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