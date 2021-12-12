Джулия Робертс попала в объектив камер папарацци, когда примеряла обновку во время шопинга

В публикации отмечается, что в объектив камер Робертс попала во время шопинга в пригороде Голд-Коста штата Квинсленд в Австралии. Покупки актриса совершала в перерыве между съемками фильма "Билет в рай", в котором она снимается вместе с голливудским актером Джорджем Клуни и американской актрисой Кейтлин Девор.

11 декабря фото Робертс во время шопинга были опубликованы на одной из фан-страниц актрисы в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от best of julia roberts (@jrobertsfiles)