Робертс призналась, как у нее в телефоне записан Клуни

"Фотографии на его контакте нет, но Джордж в моем телефоне – под кодовым именем Batman Cell (Бэтмен звонит), — рассказала Робертс.

Джулии Робертс, которая дружит с Джорджем Клуни много лет, известно, что самая нелюбимая его роль за всю карьеру – роль Бэтмена в фильме "Бэтмен и Робин". Поэтому контакт с таким названием – дружеская шутка.

Джордж Клуни оказался не таким находчивым и не стал в своем телефоне называть Робертс Красоткой.

"Я не пишу и Джулия Робертс, потому что если мой телефон заберут, все пойдет к черту. Это просто JR или что-то в этом роде", — признался Клуни.