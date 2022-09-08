Амаль и Джордж Клуни посетили премьеру комедии "Билет в рай" в Лондоне. Фото

Джордж Клуни и Амаль Аламуддин поженились в сентябре 2014 года в Венеции Фото: ЕРА

Супруга актера выбрала для мероприятия обтягивающее платье-комбинацию, а сам он был одет в костюм-тройку.

Компанию супружеской паре составила партнерша Джорджа Клуни по фильму, американская актриса Джулия Робертс.

Клуни и Робертс играют бывших супругов, которые хотят помешать своей дочери выйти замуж за жителя Бали и для этого отправляются вслед за ней на остров.

Премьера фильма в Украине запланирована на 6 октября.

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