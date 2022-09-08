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08 сентября, 2022
 
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Амаль и Джордж Клуни посетили премьеру комедии "Билет в рай" в Лондоне. Фото

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Джордж Клуни и Амаль Аламуддин поженились в сентябре 2014 года в Венеции
Джордж Клуни и Амаль Аламуддин поженились в сентябре 2014 года в Венеции
Фото: ЕРА

Американский актер Джордж Клуни с супругой, адвокатом Амаль Клуни 7 сентября появились на премьере комедии "Билет в рай", которая состоялась в театре Odeon Luxe в Лондоне. Снимки знаменитостей опубликовало фотоагентство ЕРА.

Супруга актера выбрала для мероприятия обтягивающее платье-комбинацию, а сам он был одет в костюм-тройку.

Компанию супружеской паре составила партнерша Джорджа Клуни по фильму, американская актриса Джулия Робертс.

Клуни и Робертс играют бывших супругов, которые хотят помешать своей дочери выйти замуж за жителя Бали и для этого отправляются вслед за ней на остров.

Премьера фильма в Украине запланирована на 6 октября. 

Контекст:

Джордж Клуни и Амаль Аламуддин поженились в сентябре 2014 года в Венеции. Для каждого из них этот брак стал первым. После свадьбы жена Клуни взяла его фамилию. Летом 2017 года у пары родились двойняшки – дочь Элла и сын Александр. 

Клуни известен по фильмам "Выше неба", "Солярис", "Дети шпионов", "11 друзей Оушена", "Гравитация".

Теги: Лондон, Джордж Клуни, фильм, Амаль Клуни
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