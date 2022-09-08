Амаль и Джордж Клуни посетили премьеру комедии "Билет в рай" в Лондоне. Фото

Супруга актера выбрала для мероприятия обтягивающее платье-комбинацию, а сам он был одет в костюм-тройку.
Компанию супружеской паре составила партнерша Джорджа Клуни по фильму, американская актриса Джулия Робертс.
Клуни и Робертс играют бывших супругов, которые хотят помешать своей дочери выйти замуж за жителя Бали и для этого отправляются вслед за ней на остров.
Премьера фильма в Украине запланирована на 6 октября.
Джордж Клуни и Амаль Аламуддин поженились в сентябре 2014 года в Венеции. Для каждого из них этот брак стал первым. После свадьбы жена Клуни взяла его фамилию. Летом 2017 года у пары родились двойняшки – дочь Элла и сын Александр.
Клуни известен по фильмам "Выше неба", "Солярис", "Дети шпионов", "11 друзей Оушена", "Гравитация".