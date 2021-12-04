Джордж Клуни отказался от гонорара в $35 млн за один день работы

Клуни: Если это отнимет у меня хотя бы минуту сна, то это того не стоит Фото: vandijkpictures / Instagram

"Мне предложили 35 миллионов долларов за один день работы в рекламе авиакомпании, но я поговорил об этом с супругой Амаль, и мы решили, что это того не стоит. Это касалось страны, которая, хотя и является союзником, но временами вызывает сомнения, и поэтому я подумал: "Ну, если это отнимет у меня хотя бы минуту сна, то это того не стоит", – рассказал 60-летний актер.