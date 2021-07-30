Жена Клуни находится на третьем месяце беременности. Не исключается, что у них снова будет двойня – СМИ

В 2017 году у Джорджа и Амаль Клуни родилась двойня – сын и дочь Фото: ЕРА

В публикации отмечается, что супруги сообщили о скором пополнении в их семье во время обеда в итальянском ресторане с родственниками Амаль Клуни.

По словам собеседника издания, не исключается, что у Клуни снова родится двойня, но достоверно этого пока супруги не знают, так как срок беременности Амаль Клуни составляет три месяца.

Официальных комментариев о будущем пополнении супруги пока не давали.