Бульвар Шоубиз
 
17 декабря, 2020
 
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Клуни прокомментировал нецензурное высказывание Круза, адресованное съемочной группе

По словам американского актера Джорджа Клуни, на месте коллеги Тома Круза, который нецензурно раскритиковал участников съемочной группы фильма "Миссия невыполнима 7" за несоблюдение санитарных правил во время пандемии, он вел бы себя иначе.

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Клуни понимает, почему вспылил Круз
Клуни понимает, почему вспылил Круз
Фото: ЕРА

Американский актер Джордж Клуни в комментарии изданию Deadline заявил, что понимает мотивы, которые послужили поводом для оскорбительной критики со стороны его коллеги Тома Круза в адрес съемочной группы фильма "Миссия невыполнима 7".

Клуни считает, что Круз вспылил, так как на нем лежит ответственность за съемки фильма, а также за здоровье и материальное положение сотрудников.

Клуни предположил, что если бы оказался на месте Круза, то реагировал бы на ситуацию иначе. При этом он обратил внимание на то, что не владеет полной информацией о произошедшем и подчеркнул, что гнев Круза мог быть вызван неоднократным нарушением правил со стороны персонала.

На этой неделе The Sun обнародовал аудиозапись разговора Круза с членами съемочной группы, во время которого он с использованием нецензурной лексики пригрозил им увольнением в случае, если они не будут соблюдать санитарные нормы во время пандемии коронавируса.

Когда об этом написали СМИ, актер снова в резкой форме поговорил с персоналом. По информации The Sun, после этого съемочную группу покинуло пять человек

Премьера фильма "Миссия невыполнима 7" запланирована на осень 2021 года. 

Теги: Джордж Клуни, скандал, Том Круз, пандемия, коронавирус
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