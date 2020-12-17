"Миссия невыполнима 7". После гневного выступления Круза из съемочной группы начали увольняться люди – СМИ

После того как слова американского актера Тома Круза, отчитывающего съемочную группу фильма "Миссия невыполнима 7" за несоблюдение санитарных норм во время пандемии коронавируса, стали достоянием общественности, он устроил команде повторный выговор, пишет The Sun.

Круз расстроен тем, что участники съемочной группы фильма "Миссия невыполнима 7" не соблюдают санитарные нормы во время пандемии коронавируса Фото: ЕРА

Съемочную группу фильма "Миссия невыполнима 7" на этой неделе покинули пять человек, сообщает 17 декабря таблоид The Sun, ссылаясь на собственные источники.

По информации издания, люди заявили о решении уволиться после того, как американский актер и продюсер фильма Том Круз повторно отчитал участников съемочной группы. На этот раз, пишет таблоид, поводом для гневных высказываний актера послужило то, что его предыдущий разговор был записан и передан СМИ.

При этом инсайдер подчеркнул, что Круз действительно приложил немало усилий для того, чтобы организовать съемки во время пандемии и сейчас расстроен тем, что коллеги не воспринимают ситуацию всерьез.

На этой неделе The Sun обнародовал аудиозапись разговора Круза с членами съемочной группы, во время которого он с использованием нецензурной лексики пригрозил им увольнением в случае, если они не будут соблюдать санитарные нормы во время пандемии коронавируса.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в мире коронавирус подтвержден у 74,35 млн человек, 1,65 млн заболевших умерли.

Премьера фильма "Миссия невыполнима 7" запланирована на осень 2021 года.