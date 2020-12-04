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04 декабря, 2020
 
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Вместо ножниц – пылесос. Клуни, который более 20 лет стрижет себя сам, показал, как он это делает. Видео

По словам американского актера Джорджа Клуни, для стрижки он использует машинку-пылесос.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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Клуни: Моя стрижка занимает всего две минуты
Клуни: Моя стрижка занимает всего две минуты
Фото: ЕРА

Американский актер Джордж Клуни в разговоре с американским шоуменом Джимми Киммелом признался, что больше 20 лет стрижется самостоятельно. Видео с участием актера опубликовано 3 декабря на YouTube-канале ведущего.

По словам Клуни, у него есть специальная машинка для стрижки, в комплекте с которой идут заколки и насадка, как у пылесоса.

"Я купил штуку под названием Flowbee. Моя стрижка занимает всего две минуты", – заверил актер, после чего продемонстрировал в эфире шоу процесс стрижки с помощью машинки-пылесоса.

Этот фрагмент можно посмотреть, начиная с 7.00.

ВИДЕО
Видео: Jimmy Kimmel Live / YouTube

Клуни родился в 1961 году в США. Помимо "Гравитации", Клуни известен по фильмам "Выше неба", "Солярис", "Дети шпионов". "11 друзей Оушена".

В 2014 году Клуни впервые женился. Его супругой стала юрист и адвокат Амаль Аламуддин. Летом 2017 года у пары родились двойняшки – дочь Элла и сын Александр.

Прибор для стрижки волос Flowbee был разработан и запатентован в 1986 году плотником из Калифорнии Риком Хантсом. Производитель рекомендует также использовать прибор для ухода за шерстью собак.

Теги: Джордж Клуни, актер, стрижка
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