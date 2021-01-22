Бульвар Шоубиз
 
22 января, 2021
 
Новости

Клуни рассказал, как и почему напился накануне съемок. Видео

По словам американского актера Джорджа Клуни, 25 лет назад он явился на съемочную площадку пьяным.

 
|
Клуни: Я пришел домой в 1.00 и был изрядно пьян
Клуни: Я пришел домой в 1.00 и был изрядно пьян
Фото: ЕРА

Американский актер Джордж Клуни и актриса Мишель Пфайффер, сыгравшие главные роли в мелодраме "Один прекрасный день", спустя 25 лет после премьеры фильма встретились в формате онлайн, чтобы обменяться воспоминаниями. Запись разговора голливудских актеров опубликована 21 января на YouTube-канале издания Variety.

"Это был мой первый студийный фильм, и я очень нервничал, когда приходил и читал сценарий вместе с тобой", – вспомнил актер, обращаясь к Пфайффер.

Она, в свою очередь, припомнила ему случай, когда он пришел на съемки пьяным. Клуни поддержал разговор, рассказав, как все было.

По его словам, он напился в свой выходной вместе с другом, который сейчас является его партнером в компании, производящей текилу.

"Я был в Нью-Йорке. Мы выпили водки или что-то в этом роде. Потом я пришел домой в 1.00 и был изрядно пьян. Проснулся в 5.00 и подумал, что чувствую себя нормально. Потом посмотрел в зеркало и подумал: "Ой, я все еще пьян". Добрался до съемочной площадки, мы подошли к трейлеру, я сел, ты посмотрела на меня и сказала: "Ты все еще пьян", – поделился он воспоминаниями.

Клуни напомнил, что в тот день им удалось снять сцену с первого раза, а он при этом старался с помощью спрея безуспешно замаскировать исходивший от него запах алкоголя.

В продолжение диалога Клуни также рассказал коллеге, что в последние 20 лет сосредоточен на режиссуре, объяснив свой выбор нежеланием беспокоиться о том, что о нем, "60-летнем", подумают, когда он будет проходить кастинг.

ВИДЕО
Видео: Variety / YouTube

Премьера картины режиссера Майкла Хоффмана "Один прекрасный день" состоялась в 1996 году.

По сюжету, герой Клуни и героиня Пфайффер оказываются заложниками обстоятельств, их отношения начинаются с неприязни, которая в ходе развития сюжета трансформируется в нежные чувства.

Теги: Джордж Клуни, алкоголь, актер, Мишель Пфайффер
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Любченко: У многих политиков патриотизм заканчивается, как только нужно платить налоги. Я за раскрытие персональных данных. Тогда бы Украина увидела своих героев
  Любченко: У многих политиков патриотизм заканчивается, как только нужно платить налоги. Я за раскрытие персональных данных. Тогда бы Украина увидела своих героев
Алеся БАЦМАН
Инаугурация Байдена. Он принял присягу, в США новый президент. Онлайн-репортаж
Инаугурация Байдена. Он принял присягу, в США новый президент. Онлайн-репортаж
Наталия ДВАЛИ
  "Я буду президентом для всех американцев". Полный текст инаугурационной речи Байдена в переводе на русский язык
  "Я буду президентом для всех американцев". Полный текст инаугурационной речи Байдена в переводе на русский язык
Елена КРАВЧЕНКО
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Клуни рассказал, как и почему напился накануне съемок. Видео
  Клуни рассказал, как и почему напился накануне съемок. Видео
  "Все, что когда-либо будет, уже было". Фиолетовый наряд Харрис на инаугурации заставил поклонников "Симпсонов" вновь заговорить о пророчествах мультсериала
  "Все, что когда-либо будет, уже было". Фиолетовый наряд Харрис на инаугурации заставил поклонников "Симпсонов" вновь заговорить о пророчествах мультсериала
  "Шум". Группа Go-A снялась в новом клипе в защитных костюмах. Видео
  "Шум". Группа Go-A снялась в новом клипе в защитных костюмах. Видео
"Мы похожи?" Ани Лорак показала селфи с братом
"Мы похожи?" Ани Лорак показала селфи с братом
Хилькевич рассказала, какой была реакция подписчиков на ее откровенное признание о домогательствах режиссера
Хилькевич рассказала, какой была реакция подписчиков на ее откровенное признание о домогательствах режиссера
Названы имена ведущих первого выпуска нового сезона "Орла и решки"
Названы имена ведущих первого выпуска нового сезона "Орла и решки"
Брат Аффлека высказался о его расставании с Аной де Армас
Брат Аффлека высказался о его расставании с Аной де Армас
"Выглядела, будто на шестом месяце беременности". Мика Ньютон рассказала, как не замечала симптомы рака яичников
"Выглядела, будто на шестом месяце беременности". Мика Ньютон рассказала, как не замечала симптомы рака яичников
  "Мы реально строили космос". Балан снялся в клипе в образе Маленького принца, а его экс-подопечная из "Голоса країни" стала цветком. Видео
  "Мы реально строили космос". Балан снялся в клипе в образе Маленького принца, а его экс-подопечная из "Голоса країни" стала цветком. Видео
"Хочу быть принцессой Украины". Чичваркин показал дочь в вышиванке
"Хочу быть принцессой Украины". Чичваркин показал дочь в вышиванке
Dantes показал свою "самую сексуальную фотографию"
Dantes показал свою "самую сексуальную фотографию"
Экс-помощник Алибасова озвучил его гонорары за участие в телешоу
Экс-помощник Алибасова озвучил его гонорары за участие в телешоу
"Показать, как он трахает шлюх и бьет меня?" Бузова озвучила причины расставания с бойфрендом
"Показать, как он трахает шлюх и бьет меня?" Бузова озвучила причины расставания с бойфрендом
  "Пригласил к себе домой чай попить. Я так обрадовалась!". Цымбалюк-Романовская рассказала о первой ночи с Джигарханяном
  "Пригласил к себе домой – чай попить. Я так обрадовалась!". Цымбалюк-Романовская рассказала о первой ночи с Джигарханяном
  Цимбалюк рассказал о будущей свадьбе
  Цимбалюк рассказал о будущей свадьбе
"Братик, с днем рождения!". Лидер The Hardkiss Санина опубликовала поздравление
"Братик, с днем рождения!". Лидер The Hardkiss Санина опубликовала поздравление
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS