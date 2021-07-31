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31 июля, 2021
 
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Супруги Клуни отреагировали на слухи о беременности

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СМИ 30 июля написали, что супруги Клуни ждут ребенка
СМИ 30 июля написали, что супруги Клуни ждут ребенка
Фото: EPA

Представитель 60-летнего американского актера Джорджа Клуни и его 43-летней супруги Амаль Клуни 30 июля в комментарии Mirror прокомментировал слухи о том, что Амаль беременна.

30 июля журнал OK! сообщил, что якобы Амаль Клуни ждет ребенка. Источник журналистов заявил, что у женщины могут быть близнецы.

В публикации отмечается, что супруги сообщили о скором пополнении в их семье во время обеда в итальянском ресторане с родственниками Амаль Клуни.

Однако вечером того же дня представитель пары сообщил, что информация о беременности Амаль Клуни не соответствует действительности.

Контекст:

Джордж Клуни и Амаль Аламуддин поженились в сентябре 2014 года в Венеции. Для каждого из них этот брак стал первым. После свадьбы жена Клуни взяла его фамилию. Летом 2017 года у пары родились двойняшки – дочь Элла и сын Александр. 

Клуни известен по фильмам "Выше неба", "Солярис", "Дети шпионов", "11 друзей Оушена", "Гравитация".

Теги: Джордж Клуни, дети, беременность, Амаль Клуни, ребенок
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