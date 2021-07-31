Супруги Клуни отреагировали на слухи о беременности

30 июля журнал OK! сообщил, что якобы Амаль Клуни ждет ребенка. Источник журналистов заявил, что у женщины могут быть близнецы.

В публикации отмечается, что супруги сообщили о скором пополнении в их семье во время обеда в итальянском ресторане с родственниками Амаль Клуни.

Однако вечером того же дня представитель пары сообщил, что информация о беременности Амаль Клуни не соответствует действительности.