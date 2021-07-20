Российская группа "Мумий Тролль" выступила в Одессе. У них запланированы гастроли еще в нескольких украинских городах

"Одесса, здорово, великолепно", – говорится в публикации.

"Это было так круто", – отреагировали поклонники группы.

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На сайте concert.ua отмечается, что коллектив также выступит в Киеве, Харькове, Мариуполе и Днепре.

Контекст:

"Мумий Тролль" – советская и российская рок-группа, которая была основана Ильей Лагутенко в 1983 году. В 2001 году коллектив представлял Россию на песенном конкурсе "Евровидение", заняв 12-е место.

В последний раз группа выступала в Украине в 2017 году.