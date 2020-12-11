Бульвар Шоубиз
 
11 декабря, 2020
 
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Российский продюсер Дробыш: Могу ли я представить Пьеху голым и прыгающим? А Шнур прыгал и допрыгался до Госдумы

Российский композитор и продюсер Виктор Дробыш прокомментировал творчество своих коллег из шоу-бизнеса.

Дробыш: Песню можно называть хитом, только когда ей исполнилось хотя бы 15 лет
Дробыш: Песню можно называть хитом, только когда ей исполнилось хотя бы 15 лет
Фото: vdrobysh / Instagran

Российский композитор и продюсер Виктор Дробыш в интервью российскому изданию NEWS.ru заявил, что живет в эпоху лгунов и бездарей.

"Могу ли я представить [российского певца] Стаса Пьеху голым и прыгающим в носочках и кроссовках перед десятитысячной толпой? Нет, а [российский певец Сергей Шнуров] Шнур прыгал и допрыгался до Госдумы", – заявил он.

Комментируя творчество российской певицы Ольги Бузовой, Дробыш подчеркнул, что она всеми правдами и неправдами заставила подписаться на свою страницу в Instagram около 20 млн человек.

"Если мы начнем разбирать, в чем она специалист, может быть, ни в чем, но так сложилась судьба", – сказал он.

По словам Дробыша, это не значит, что он критикует российских музыкантов.

"Это значит, что не приходит песен, с которыми мы живем десятилетиями. Песню можно называть хитом, только когда ей исполнилось хотя бы 15 лет", – подытожил он.

Дробыш родился в 1966 году в семье выходцев из Беларуси. В советское время жил в Германии, Финляндии. В 2004 году создал собственный продюсерский центр, работал над созданием телевизионных шоу для российского телевидения, а также занимался продвижением певицы Натальи Подольской и певца Стаса Пьехи.

Является автором песни Party for Everybody для российской группы "Бурановские бабушки", с которой коллектив выступил на "Евровидении" и занял второе место.

Теги: Россия, Сергей Шнуров, композитор, Стас Пьеха, Ольга Бузова, продюсер, Виктор Дробыш
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