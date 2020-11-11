Российский продюсер Дробыш госпитализирован с коронавирусом

По словам заразившегося коронавирусом российского продюсера Виктора Дробыша, он "чувствует себя терпимо".

Дробыш стал одним из 1,83 млн заразившихся коронавирусом россиян Фото: vdrobysh / Instagran

Российский композитор и продюсер Виктор Дробыш заразился коронавирусом и был госпитализирован. Об этом 11 ноября говорится на сайте ФАН.

По словам продюсера, он "чувствует себя терпимо". Другой информации в комментарии агентству он не сообщил.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

С начала пандемии в России зафиксировали 1,83 млн случаев заболевания, 1,36 млн человек выздоровели, 31,5 тыс. умерли, говорится на сайте "Стопкоронавирус.рф".