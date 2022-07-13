  Российский режиссер Качанов: Богдан Ступка был выдающимся человеком, совершенно без звездочки

Съемки фильма "Взять Тарантину" проходили в Москве, Судаке, Ялте, Севастополе и Лос-Анджелесе. Ступка сыграл в комедии Качанова профессора по кличке Феллини.

"Богдан Ступка был выдающимся человеком, совершенно без звездочки. И когда он после работы министром культуры Украины (Ступка занимал этот пост до 2001 года. – "ГОРДОН") приехал у меня сниматься, я как-то по простоте душевной даже и не думал, что он был министром, что он классик. Он, конечно, был настоящий актер, – рассказал Качанов. – Когда приехал кто-то из моих знакомых на площадку, сказал: "Вот! Это министр культуры Украины, значит, в Украине все хорошо – и с культурой, и вообще".

Российский режиссер вспомнил, что после съемок Ступка принимал его в своем театре в Киеве.

"Это было здорово. Я напился, потом мы ездили по ночному Киеву. Я чего-то скандалил", – отметил Качанов.

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