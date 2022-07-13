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13 июля, 2022
 
Новости ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Российский режиссер Качанов: Богдан Ступка был выдающимся человеком, совершенно без звездочки

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Ступка умер 22 июля 10 лет назад
Ступка умер 22 июля 10 лет назад
Фото: ЕРА

Российский режиссер Роман Качанов в интервью украинскому журналисту, основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказал, какое впечатление произвел на него украинский актер Богдан Ступка, которого он в 2004 году снимал в своем фильме "Взять Тарантину".

Съемки фильма "Взять Тарантину" проходили в Москве, Судаке, Ялте, Севастополе и Лос-Анджелесе. Ступка сыграл в комедии Качанова профессора по кличке Феллини.

"Богдан Ступка был выдающимся человеком, совершенно без звездочки. И когда он после работы министром культуры Украины (Ступка занимал этот пост до 2001 года. – "ГОРДОН") приехал у меня сниматься, я как-то по простоте душевной даже и не думал, что он был министром, что он классик. Он, конечно, был настоящий актер,  рассказал Качанов. – Когда приехал кто-то из моих знакомых на площадку, сказал: "Вот! Это министр культуры Украины, значит, в Украине все хорошо – и с культурой, и вообще".

Российский режиссер вспомнил, что после съемок Ступка принимал его в своем театре в Киеве.

"Это было здорово. Я напился, потом мы ездили по ночному Киеву. Я чего-то скандалил", – отметил Качанов. 

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Богдан Ступка родился 27 августа 1941 года в поселке Куликов во Львовской области. В 1961 году окончил студию при Львовском украинском драматическом театре имени Заньковецкой, учился на заочном отделении филологического факультета Львовского государственного университета имени Франко. В 1984-м окончил Киевский институт театрального искусства имени Карпенко-Карого по специальности "театроведение".

До 1978-го Ступка был актером театра Заньковецкой во Львове, после – Киевского драматического театра имени Франко.

С 1999-го по 2001 год был министром культуры и искусств Украины в правительстве Виктора Ющенко. С 2001 года до последних дней жизни был художественным руководителем театра Франко.

Ступка сыграл около 100 ролей в кино и более 50 на театральной сцене. Среди самых известных его работ – фильмы "Белая птица с черной отметиной", "Водитель для Веры", "Свои", "Сердце на ладони", "Два в одном"; спектакли "Украденное счастье", "Тевье-Тевель", "Король Лир", "Царь Эдип".

Актер ушел из жизни 22 июля 2012 года после длительного онкологического заболевания. Ему было 70 лет. Похоронен на Байковом кладбище в Киеве.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: кино, Богдан Ступка, Роман Качанов
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