  Российский режиссер Качанов: Богдан Ступка был выдающимся человеком, совершенно без звездочки

Съемки фильма "Взять Тарантину" проходили в Москве, Судаке, Ялте, Севастополе и Лос-Анджелесе. Ступка сыграл в комедии Качанова профессора по кличке Феллини.
"Богдан Ступка был выдающимся человеком, совершенно без звездочки. И когда он после работы министром культуры Украины (Ступка занимал этот пост до 2001 года. – "ГОРДОН") приехал у меня сниматься, я как-то по простоте душевной даже и не думал, что он был министром, что он классик. Он, конечно, был настоящий актер, – рассказал Качанов. – Когда приехал кто-то из моих знакомых на площадку, сказал: "Вот! Это министр культуры Украины, значит, в Украине все хорошо – и с культурой, и вообще".
Российский режиссер вспомнил, что после съемок Ступка принимал его в своем театре в Киеве.
"Это было здорово. Я напился, потом мы ездили по ночному Киеву. Я чего-то скандалил", – отметил Качанов.
Богдан Ступка родился 27 августа 1941 года в поселке Куликов во Львовской области. В 1961 году окончил студию при Львовском украинском драматическом театре имени Заньковецкой, учился на заочном отделении филологического факультета Львовского государственного университета имени Франко. В 1984-м окончил Киевский институт театрального искусства имени Карпенко-Карого по специальности "театроведение".
До 1978-го Ступка был актером театра Заньковецкой во Львове, после – Киевского драматического театра имени Франко.
С 1999-го по 2001 год был министром культуры и искусств Украины в правительстве Виктора Ющенко. С 2001 года до последних дней жизни был художественным руководителем театра Франко.
Ступка сыграл около 100 ролей в кино и более 50 на театральной сцене. Среди самых известных его работ – фильмы "Белая птица с черной отметиной", "Водитель для Веры", "Свои", "Сердце на ладони", "Два в одном"; спектакли "Украденное счастье", "Тевье-Тевель", "Король Лир", "Царь Эдип".
Актер ушел из жизни 22 июля 2012 года после длительного онкологического заболевания. Ему было 70 лет. Похоронен на Байковом кладбище в Киеве.