В Киеве установят мемориальную доску Богдану Ступке

По ее словам, комиссия по вопросам установления памятных знаков поддержала установление восьми мемориальных досок, посвященных выдающимся жителям столицы.
"Комиссия поддержала обращение "Благотворительного фонда Богдана Ступки" относительно установления мемориальной доски в честь выдающегося украинского актера театра и кино, Героя Украины Богдана Сильвестровича Ступки на фасаде дома, где он жил, – на улице Заньковецкой, 3/1", – сказано в сообщении.
Доски установят также в честь украинского писателя, прозаика, поэта и педагога Григория Тютюнника, погибшего на Донбассе участника боевых действий, добровольца Игоря Билошицкого.
Кроме того, мемориальные доски установят в честь заслуженного мастера спорта и заслуженного тренера Украины по парашютному спорту Александры Хмельницкой, военного и государственного деятеля, мецената Георгия Кироянца, украинского литературоведа, критика, писателя, переводчика, доктора филологических наук Алексея Засенко, народной артистки Элеоноры Пирадовой, поэта, писателя-мариниста Леонида Тендюка.
Мемориальные доски будут установлены по месту их проживания.
Комиссия также поддержала обращение атташе по экономическим и торговым вопросам Республики Перу в Украине по установке памятного знака в честь президента Перу, борца за права человека Рамона Кастилии в зеленой зоне на улице Бульварно-Кудрявской.
Богдан Ступка (27 августа 1941-го – 22 июля 2012-го) – советский и украинский актер театра и кино. Министр культуры и искусств Украины. Герой Украины. Народный артист СССР. Лауреат Государственной премии СССР, Государственной премии Украины имени Т.Г. Шевченко и Государственной премии Украины имени А. Довженко.