В Киеве установят мемориальную доску Богдану Ступке

Мемориальная доска будет установлена по месту проживания Ступки Фото: kray.org.ua

По ее словам, комиссия по вопросам установления памятных знаков поддержала установление восьми мемориальных досок, посвященных выдающимся жителям столицы.

"Комиссия поддержала обращение "Благотворительного фонда Богдана Ступки" относительно установления мемориальной доски в честь выдающегося украинского актера театра и кино, Героя Украины Богдана Сильвестровича Ступки на фасаде дома, где он жил, – на улице Заньковецкой, 3/1", – сказано в сообщении.

Доски установят также в честь украинского писателя, прозаика, поэта и педагога Григория Тютюнника, погибшего на Донбассе участника боевых действий, добровольца Игоря Билошицкого.

Кроме того, мемориальные доски установят в честь заслуженного мастера спорта и заслуженного тренера Украины по парашютному спорту Александры Хмельницкой, военного и государственного деятеля, мецената Георгия Кироянца, украинского литературоведа, критика, писателя, переводчика, доктора филологических наук Алексея Засенко, народной артистки Элеоноры Пирадовой, поэта, писателя-мариниста Леонида Тендюка.

Мемориальные доски будут установлены по месту их проживания.

Комиссия также поддержала обращение атташе по экономическим и торговым вопросам Республики Перу в Украине по установке памятного знака в честь президента Перу, борца за права человека Рамона Кастилии в зеленой зоне на улице Бульварно-Кудрявской.