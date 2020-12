Ротару прокомментировала личную жизнь 19-летней внучки

По словам украинской певицы Софии Ротару, прежде, чем выходить замуж за 31-летнего избранника, ее 19-летняя внучка София Евдокименко должна закончить учебу.

Украинская певица София Ротару в интервью ведущей "Світського життя" на "1+1" Кате Осадчей заявила, что ее 19-летняя внучка София Евдокименко еще юная для того, чтобы выходить замуж за своего избранника – проживающего в США 31-летнего украинского IT-предпринимателя Дениса Жаданова.

"Она должна закончить учебу, получить хорошее образование, а все остальное, думаю, у нее получится", – сообщила певица.

Ротару подчеркнула, что знакома со Жадановым.

"Знакома, но кто знает? Это ее судьба, и она будет сама решать", – подытожила певица. Она не уточнила, делал ли Жаданов предложение ее внучке.

София Евдокименко родилась в 2001 году. Ее отец – единственный сын певицы, продюсер Руслан Евдокименко. У Софии также есть старший брат Анатолий (1994).

В 2019 София Евдокименко поступила в нью-йоркский Parsons The New School For Design. До знакомства с Жадановым она встречалась с французом Марко Дюменилом.

О расставании пары стало известно летом 2020 года. По словам Софии Евдокименко, они прекратили отношения в начале года.