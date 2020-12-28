Бульвар Шоубиз
 
28 декабря, 2020
 
Новости

Ротару прокомментировала личную жизнь 19-летней внучки

По словам украинской певицы Софии Ротару, прежде, чем выходить замуж за 31-летнего избранника, ее 19-летняя внучка София Евдокименко должна закончить учебу.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
У Ротару есть внук Анатолий и внучка София
У Ротару есть внук Анатолий и внучка София
Фото: sofiarotaru.official / Instagram

Украинская певица София Ротару в интервью ведущей "Світського життя" на "1+1" Кате Осадчей заявила, что ее 19-летняя внучка София Евдокименко еще юная для того, чтобы выходить замуж за своего избранника – проживающего в США 31-летнего украинского IT-предпринимателя Дениса Жаданова.

"Она должна закончить учебу, получить хорошее образование, а все остальное, думаю, у нее получится", – сообщила певица.

Ротару подчеркнула, что знакома со Жадановым.

"Знакома, но кто знает? Это ее судьба, и она будет сама решать", – подытожила певица. Она не уточнила, делал ли Жаданов предложение ее внучке.

София Евдокименко родилась в 2001 году. Ее отец – единственный сын певицы, продюсер Руслан Евдокименко. У Софии также есть старший брат Анатолий (1994).

В 2019 София Евдокименко поступила в нью-йоркский Parsons The New School For Design. До знакомства с Жадановым она встречалась с французом Марко Дюменилом.

О расставании пары стало известно летом 2020 года. По словам Софии Евдокименко, они прекратили отношения в начале года.

Теги: София Ротару, свадьба, София Евдокименко, семья
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  "Страну, сука, просрали". Топ-7 "зашкваров" в Украине 2020 года
  "Страну, сука, просрали". Топ-7 "зашкваров" в Украине 2020 года
  "Я знаю, кто хотел меня убить". Что выяснили расследователи Bellingcat об отравлении Навального. Главное
  "Я знаю, кто хотел меня убить". Что выяснили расследователи Bellingcat об отравлении Навального. Главное
Елена КРАВЧЕНКО
  В Англии выявили новый, более заразный, штамм коронавируса. Насколько он опасен и где еще обнаружен. Главное
  В Англии выявили новый, более заразный, штамм коронавируса. Насколько он опасен и где еще обнаружен. Главное
Наталия ДВАЛИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Как приготовить ветчину дома. Видеорецепт от Клопотенко
  Как приготовить ветчину дома. Видеорецепт от Клопотенко
"Тело как у 20-летней". "Мотивируете". 72-летняя Мэй Маск показала домашнюю тренировку
"Тело как у 20-летней". "Мотивируете". 72-летняя Мэй Маск показала домашнюю тренировку
Жигунов лечится от COVID-19 в ялтинском госпитале
Жигунов лечится от COVID-19 в ялтинском госпитале
"Шикарная попа", "Волшебная". Жена Dzidzio – певица Slavia на отдыхе сверкнула ягодицами
"Шикарная попа", "Волшебная". Жена Dzidzio – певица Slavia на отдыхе сверкнула ягодицами
Ротару прокомментировала личную жизнь 19-летней внучки
Ротару прокомментировала личную жизнь 19-летней внучки
Что подарить мужчине на Новый год? Пять идей от звезды "Танцев со звездами"
Что подарить мужчине на Новый год? Пять идей от звезды "Танцев со звездами"
"Желанный до дрожи в теле", "Ты моя неистовость". Мишина и Эллерт показали эротические снимки
"Желанный до дрожи в теле", "Ты моя неистовость". Мишина и Эллерт показали эротические снимки
Мейхер показала свою маму, которая живет на две страны
Мейхер показала свою маму, которая живет на две страны
"Белла, только не желтый снег!". Хадид на камеру полизала снег
"Белла, только не желтый снег!". Хадид на камеру полизала снег
Лолита объяснила, почему не будет делать прививку от коронавируса
Лолита объяснила, почему не будет делать прививку от коронавируса
Когда ждать максимальных новогодних скидок и сколько продлятся распродажи
Когда ждать максимальных новогодних скидок и сколько продлятся распродажи
"Прощай, декабрь". Подкопаева на отдыхе позировала в объятиях мужа
"Прощай, декабрь". Подкопаева на отдыхе позировала в объятиях мужа
Названо имя героя нового сезона шоу "Холостяк"
Названо имя героя нового сезона шоу "Холостяк"
"Бедные собачки", "Без снега везти троих сверх меры упитанных людей", "Понты". Сеть взорвалась негодованием после поездки Николаева с семьей на хаски
"Бедные собачки", "Без снега везти троих сверх меры упитанных людей", "Понты". Сеть взорвалась негодованием после поездки Николаева с семьей на хаски
86-летняя Фрейндлих госпитализирована с COVID-19 – СМИ
86-летняя Фрейндлих госпитализирована с COVID-19 – СМИ
"Не толстая, а в положении", "Титямбы знатные". Фаны Maruv предположили, что она беременна
"Не толстая, а в положении", "Титямбы знатные". Фаны Maruv предположили, что она беременна
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS