Ротару после российских "гастролей" выступила на концерте студии "Квартал 95"

73-летняя украинская певица София Ротару приняла участие в съемках новогодней программы "Вечернего квартала" для "1+1". Фото певицы, сделанное за кулисами, разместили на ее фан-странице в Instagram.
На фото Ротару запечатлена с телеведущей Катей Осадчей.
Съемки проходили во Дворце "Украина" 22 декабря.
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Также на фан-аккаунте опубликовали эпизод выступления Ротару на сцене "Вечернего квартала".
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"Вечерний квартал" – проект студии "Квартал 95".
В начале декабря Ротару приняла участие в съемках "Песни года" для российского "Первого канала", которые проходили в Москве.
София Ротару принимает участие в российской "Песне года" с 1973-го, пропустила только однажды – в 2018-м. Певица – обладательница званий "Народная артистка СССР", "Герой Украины". В репертуаре певицы есть песни на украинском, русском, молдавском, английском, болгарском, сербском, французском, итальянском, испанском, польском, немецком языках.