Ротару после российских "гастролей" выступила на концерте студии "Квартал 95"

73-летняя певица София Ротару после поездки в Москву выступила на сцене шоу "Вечерний квартал" студии "Квартал 95".

Ротару приняла участие и в российской, и в украинской новогодних программах Фото: sofiarotaru.official / Instagram

73-летняя украинская певица София Ротару приняла участие в съемках новогодней программы "Вечернего квартала" для "1+1". Фото певицы, сделанное за кулисами, разместили на ее фан-странице в Instagram.

На фото Ротару запечатлена с телеведущей Катей Осадчей.

Съемки проходили во Дворце "Украина" 22 декабря.

Также на фан-аккаунте опубликовали эпизод выступления Ротару на сцене "Вечернего квартала".

"Вечерний квартал" – проект студии "Квартал 95".

В начале декабря Ротару приняла участие в съемках "Песни года" для российского "Первого канала", которые проходили в Москве.

София Ротару принимает участие в российской "Песне года" с 1973-го, пропустила только однажды – в 2018-м. Певица – обладательница званий "Народная артистка СССР", "Герой Украины". В репертуаре певицы есть песни на украинском, русском, молдавском, английском, болгарском, сербском, французском, итальянском, испанском, польском, немецком языках.