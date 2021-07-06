"Ругать себя намного легче". Седокова рассказала, чему научилась, наблюдая за тренировками мужа

Анна Седокова: Ты падал, падаешь и будешь падать. И это нормально. Главное – вставай Фото: annasedokova / Instagram

По словам 38-летней певицы, нельзя "терзать себя за ошибки", иначе проиграешь.

"Наблюдая сейчас за тренировками мужа и за удивительной игрой баскетбол, я получила урок… Да, иногда ты не попадаешь. [Баскетболист] Майкл Джордан не попадал. И ты иногда не попадаешь. Но как только ты позволяешь себе расстраиваться и терзать себя за ошибки, вот именно в этот момент ты проигрываешь", – убеждена Седокова.

По ее словам, вместо действий и решения новых задач люди предпочитают себя жалеть, а это означает – бездействовать.

"Ругать себя намного легче. Навык оставлять в прошлом свои ошибки - это то чему нужно учиться. Это то, что нужно уметь. Ты падал, падаешь и будешь падать. И это нормально. Главное – вставай", – резюмировала Седокова.

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