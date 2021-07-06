"Ругать себя намного легче". Седокова рассказала, чему научилась, наблюдая за тренировками мужа

По словам 38-летней певицы, нельзя "терзать себя за ошибки", иначе проиграешь.
"Наблюдая сейчас за тренировками мужа и за удивительной игрой баскетбол, я получила урок… Да, иногда ты не попадаешь. [Баскетболист] Майкл Джордан не попадал. И ты иногда не попадаешь. Но как только ты позволяешь себе расстраиваться и терзать себя за ошибки, вот именно в этот момент ты проигрываешь", – убеждена Седокова.
По ее словам, вместо действий и решения новых задач люди предпочитают себя жалеть, а это означает – бездействовать.
"Ругать себя намного легче. Навык оставлять в прошлом свои ошибки - это то чему нужно учиться. Это то, что нужно уметь. Ты падал, падаешь и будешь падать. И это нормально. Главное – вставай", – резюмировала Седокова.
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Седокова вышла замуж за Тимму в сентябре 2020 года. Это третий брак певицы. Для Тиммы брак с артисткой – второй. Общих детей у пары нет.
Седокова – мать троих детей. Старшая Алина (2004) – дочь певицы от украинского и белорусского футболиста Валентина Белькевича, который умер в 2014 году.
Дочь Монику Седокова родила от российского бизнесмена Максима Чернявского в июле 2011 года. 11 апреля 2017 года Седокова сообщила, что стала мамой в третий раз. Имени отца своего сына Гектора она не называет. У Тиммы от предыдущих отношений есть сын Кристиан.