  Руководитель ансамбля имени Вирского рассказал, какую зарплату получает танцор высшей категории в коллективе

Ансамбль имени Вирского был основан в 1961 году Фото: Virsky - Ukrainian National Dance Company / Facebook

Вантух отметил, что зарплата танцоров зависит от их категории.

"Первая высшая категория получает, чтобы не я ошибся, где-то 36 тыс. грн. Но это уже когда подняли благодаря [второму президенту Украины] Леониду Даниловичу [Кучме], – рассказал он.

Вантух отметил, что артисты могут выступать только в составе ансамбля, так как у них нет сольной программы.

Ответ Вантуха можно послушать на 37-й минуте видео.

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Видео: Телеканал LIVE / YouTube