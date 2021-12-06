Бульвар Шоубиз
 
06 декабря, 2021
 
Новости

Руководитель ансамбля имени Вирского рассказал, какую зарплату получает танцор высшей категории в коллективе

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Ансамбль имени Вирского был основан в 1961 году
Ансамбль имени Вирского был основан в 1961 году
Фото: Virsky - Ukrainian National Dance Company / Facebook

Руководитель ансамбля танца имени Вирского, народный артист Украины Мирослав Вантух в интервью, которое 3 декабря вышло на канале Live, рассказал, какие зарплаты получают участники танцевального коллектива.

Вантух отметил, что зарплата танцоров зависит от их категории.

"Первая высшая категория получает, чтобы не я ошибся, где-то 36 тыс. грн. Но это уже когда подняли благодаря [второму президенту Украины] Леониду Даниловичу [Кучме], – рассказал он.

Вантух отметил, что артисты могут выступать только в составе ансамбля, так как у них нет сольной программы.

Ответ Вантуха можно послушать на 37-й минуте видео.

ВИДЕО
Видео: Телеканал LIVE / YouTube
Контекст:

Ансамбль имени Вирского был основан в 1961 году. Художественным руководителем коллектива с 1978 года является Мирослав Вантух.

Ансамбль гастролирует в Украине и за рубежом. Участники коллектива в том числе выступали перед королевой Великобритании Елизаветой II.

Теги: Леонид Кучма, Мирослав Вантух, деньги, танцы, Ансамбль танца имени Павла Вирского
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Кульпа: В Украине уже не работает консенсус – "мы не обижаемся, что вы воруете, а мы не обижаемся, что вы не платите налогов"
Кульпа: В Украине уже не работает консенсус – "мы не обижаемся, что вы воруете, а мы не обижаемся, что вы не платите налогов"
Елена ПОСКАННАЯ
  Гордон: Зеленский меня предал. И точно так же он предаст всех остальных
  Гордон: Зеленский меня предал. И точно так же он предаст всех остальных
Дмитрий ГОРДОН
  Грозев: В Кремле есть список смерти
  Грозев: В Кремле есть список смерти
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Мать Насти Каменских рассказала, почему певица резко набрала вес
  Мать Насти Каменских рассказала, почему певица резко набрала вес
"Повезло жениху". Невеста Налчаджиоглу показала голый живот в топе на тонких бретельках
"Повезло жениху". Невеста Налчаджиоглу показала голый живот в топе на тонких бретельках
  Руководитель ансамбля имени Вирского рассказал, какую зарплату получает танцор высшей категории в коллективе
  Руководитель ансамбля имени Вирского рассказал, какую зарплату получает танцор высшей категории в коллективе
Болдуин удалил страницу в Twitter после интервью об убийстве оператора на съемках "Ржавчины"
Болдуин удалил страницу в Twitter после интервью об убийстве оператора на съемках "Ржавчины"
"Знаю, что заводит". Цибульская сняла видео, пока муж страстно целовал ее в постели
"Знаю, что заводит". Цибульская сняла видео, пока муж страстно целовал ее в постели
"Симпатичная байкерша". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару позировала верхом на мопеде
"Симпатичная байкерша". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару позировала верхом на мопеде
  "Кошку может понюхать". Победительница "Холостяка 11" Анна Богдан рассказала, что ее раздражает в Михаиле Заливако
  "Кошку может понюхать". Победительница "Холостяка 11" Анна Богдан рассказала, что ее раздражает в Михаиле Заливако
Мадонна резко ответила рэперу 50 Cent, который назвал ее "63-летней девственницей" после фото в стрингах с раздвинутыми ногами
Мадонна резко ответила рэперу 50 Cent, который назвал ее "63-летней девственницей" после фото в стрингах с раздвинутыми ногами
"Афродита, которая вышла из пены морской". Лидер Kazka Зарицкая показала тело в купальнике после похудения
"Афродита, которая вышла из пены морской". Лидер Kazka Зарицкая показала тело в купальнике после похудения
"Ух, какие перлы". Никитюк снялась без бюстгальтера
"Ух, какие перлы". Никитюк снялась без бюстгальтера
Победительница "Танцев со звездами" Карелина засветила голые ягодицы в объятиях мужа
Победительница "Танцев со звездами" Карелина засветила голые ягодицы в объятиях мужа
"Вид шикарен". Димопулос показала голую пятую точку и рассказала о манипуляциях с телом и лицом
"Вид шикарен". Димопулос показала голую пятую точку и рассказала о манипуляциях с телом и лицом
  "Бешеная". Данилко поцеловался в губы с Астафьевой. Видео
  "Бешеная". Данилко поцеловался в губы с Астафьевой. Видео
"Будет строителем, то есть застройщиком". Горбунов показал лицо подросшего старшего сына от Осадчей
"Будет строителем, то есть застройщиком". Горбунов показал лицо подросшего старшего сына от Осадчей
"Один из нас не выдержал и захотел сойти". Суровцев заявил, что расстался с возлюбленной
"Один из нас не выдержал и захотел сойти". Суровцев заявил, что расстался с возлюбленной
"Киса-киса, мур-мур-мур".Тина Кароль снялась с кошкой между ног
"Киса-киса, мур-мур-мур".Тина Кароль снялась с кошкой между ног
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS