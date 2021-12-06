  Руководитель ансамбля имени Вирского рассказал, какую зарплату получает танцор высшей категории в коллективе

Вантух отметил, что зарплата танцоров зависит от их категории.
"Первая высшая категория получает, чтобы не я ошибся, где-то 36 тыс. грн. Но это уже когда подняли благодаря [второму президенту Украины] Леониду Даниловичу [Кучме], – рассказал он.
Вантух отметил, что артисты могут выступать только в составе ансамбля, так как у них нет сольной программы.
Ответ Вантуха можно послушать на 37-й минуте видео.
Ансамбль имени Вирского был основан в 1961 году. Художественным руководителем коллектива с 1978 года является Мирослав Вантух.
Ансамбль гастролирует в Украине и за рубежом. Участники коллектива в том числе выступали перед королевой Великобритании Елизаветой II.