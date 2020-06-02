"Рыдающая страна тонет в зеленых соплях, надежда коснулась дна". Дельфин выпустил клип на трек "Лето". Видео
Российский певец Дельфин на своем YouTube-канале презентовал клип на трек "Лето". Режиссер ролика – фотограф Валентин Блох. В клипе показаны документальные кадры похорон диктаторов разных стран. Дельфин и его музыканты предстали в костюмах, напоминающих мундиры офицеров СС. Их персонажи в отдельных эпизодах по сюжету пьют кровь. "Рыдающая страна тонет в зеленых соплях, надежда коснулась дна – дна в раскаленных углях. Копоть прощальных речей над скошенным полем гвоздик. Полнослезный людской ручей, тонущий в нем же крик. В золоте траурных лент играет солнечный луч буквами новых легенд страны бесконечных туч", – поется в треке. Далее говорится о переменах и их исходе. "А потом все все начнут делить, но не делиться. Мерзость новые представит лица: придут жрать другие – долго ждавшие, злые, разорвут на куски что осталось, сделают правдой жалость. Будут лить кровь много, вновь, вновь", – продолжается трек. Композиция "Лето" вошла в альбом "Край", релиз которого состоялся в 2019 году.
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