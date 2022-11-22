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22 ноября, 2022
 
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Саливанчук в купальнике пробежалась по снегу. Видео

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Саливанчук: Зима нас не пугает, не пугает, что света нет
Саливанчук: Зима нас не пугает, не пугает, что света нет
Фото: salivanchuk.anna / Instagram

Украинская актриса Анна Саливанчук 22 ноября в Instagram разместила видео, посвященное началу зимы.

В ролике актриса сперва позирует в купальнике, бегая по снегу возле водоема, а затем лежит одетая на снегу, активно двигая руками и ногами.

"Зима нас не пугает, не пугает, что света нет, ВСУ всех разъ...бет", – подписала она видео.

Контекст:

Саливанчук родилась в 1985 году в Хмельницкой области.

После окончания в 2006 году Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого Саливанчук работает в киевском Театре на Подоле.

Наиболее известный проект с ее участием – телесериал "Однажды под Полтавой".

Саливанчук вместе с украинским продюсером Александром Божковым воспитывает двух сыновей – Глеба (2015) и Никиту (2020).

Теги: зима, актриса, Анна Саливанчук
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