Саливанчук в купальнике пробежалась по снегу. Видео

В ролике актриса сперва позирует в купальнике, бегая по снегу возле водоема, а затем лежит одетая на снегу, активно двигая руками и ногами.
"Зима нас не пугает, не пугает, что света нет, ВСУ всех разъ...бет", – подписала она видео.
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Саливанчук родилась в 1985 году в Хмельницкой области.
После окончания в 2006 году Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого Саливанчук работает в киевском Театре на Подоле.
Наиболее известный проект с ее участием – телесериал "Однажды под Полтавой".
Саливанчук вместе с украинским продюсером Александром Божковым воспитывает двух сыновей – Глеба (2015) и Никиту (2020).