Саливанчук в купальнике пробежалась по снегу. Видео

Саливанчук: Зима нас не пугает, не пугает, что света нет Фото: salivanchuk.anna / Instagram

В ролике актриса сперва позирует в купальнике, бегая по снегу возле водоема, а затем лежит одетая на снегу, активно двигая руками и ногами.

"Зима нас не пугает, не пугает, что света нет, ВСУ всех разъ...бет", – подписала она видео.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ann Salivanchyk (@salivanchuk.anna)