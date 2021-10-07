Бульвар Шоубиз
 
07 октября, 2021
 
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Саливанчук: Я та мать, которая, узнав, что ребенок будет больной, сделала бы аборт. Очень сложно воспитывать таких детей

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Саливанчук мать двух сыновей
Саливанчук – мать двух сыновей
Фото: salivanchuk.anna / Instagram

Украинская актриса Анна Саливанчук рада, что в 2017 году ее вторая беременность закончилась выкидышем, так как вскоре узнала, что ребенок мог родиться с серьезными проблемами со здоровьем. Об этом он рассказала в интервью, которое 7 октября размещено на YouTube-канале Dorotye.

По словам артистки, она узнала, что беременна во второй раз в ноябре 2017 года, но на 13-й неделе плод замер.

"Это был мальчик. Мне сначала сказали, что не нужно делать аборт, он сам выйдет, но он не выходил два месяца. Это было очень больно, потом была операция – полноценные роды. Я была благодарна Богу, что у меня уже есть [старший сын] Глеб", – рассказала она.

Саливанчук сообщила, что сделала тогда генетический анализ плода и выяснилось, что у ребенка не хватало хромосомы.

"Слава Богу, что он замер, потому что он мог бы быть больным. А я, к сожалению, та мать, которая, узнав, что ребенок будет больной, сделала бы аборт. Это ужасно, возможно, но у ребенка не будет жизни. У мамы и папы не будет жизни, это страшно. Я не настолько сильная, я не смогла бы на это смотреть. Считаю, что плохой человек, что такое говорю, но я с вами откровенна. Очень сложно воспитывать таких детей", – призналась актриса.

При этом она подчеркнула, что преклоняется перед матерями, которые растят детей с инвалидностью.

ВИДЕО
Видео: DOROTYE / YouTube
Контекст:

Анна Саливанчук замужем за продюсером студии "Квартал 95" Александром Божковым. В 2015 году у пары родился сын Глеб, а 1 сентября 2020-го – второй сын Никита.

Наиболее известные проекты с участием Саливанчук – фильм "Свингеры" и сериал "Однажды под Полтавой".

Теги: дети, беременность, семья, Анна Саливанчук
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