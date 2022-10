Сальса с авокадо, сырная закуска и сэндвич с селедкой. Клопотенко посоветовал, что приготовить, когда отключили свет

В подборке – восемь рецептов, продукты для которых не нужно обрабатывать термически.

Это закуска с сыром фета, салат "Коул слоу", клаб-сэндвич с ветчиной и солеными огурцами, сальса с авокадо, сырная закуска, бутерброд с маринованной селедкой и луком, закуска из лаваша, тунца и водорослей нори, буреброд с селедкой и арахисовой пастой.

"Эти блюда помогут пережить темные времена со вкусом", – считает Клопотенко.

Контекст:

В 2015 году Евгений Клопотенко стал победителем пятого сезона кулинарного проекта "МастерШеф" на канале СТБ. После победы в шоу телеканал пригласил шеф-повара в качестве эксперта в несколько телевизионных проектов.

Клопотенко является сооснователем социального проекта Cult Food, цель которого – изменение культуры питания.

20 апреля 2021 года Клопотенко вошел в список людей, которые влияют на будущее мировой гастрономии, 50 Next, представленный The World's 50 Best Restaurants.