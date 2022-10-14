Сальса с авокадо, сырная закуска и сэндвич с селедкой. Клопотенко посоветовал, что приготовить, когда отключили свет

Клопотенко перечислил блюда, для приготовления которых не нужна электроэнергия Фото: klopotenko / Instagram

В подборке – восемь рецептов, продукты для которых не нужно обрабатывать термически.

Фото: depositphotoscom.

Это закуска с сыром фета, салат "Коул слоу", клаб-сэндвич с ветчиной и солеными огурцами, сальса с авокадо, сырная закуска, бутерброд с маринованной селедкой и луком, закуска из лаваша, тунца и водорослей нори, буреброд с селедкой и арахисовой пастой.

"Эти блюда помогут пережить темные времена со вкусом", – считает Клопотенко.