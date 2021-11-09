Бульвар Шоубиз
 
09 ноября, 2021
 
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"Самая красивая русалочка". Ариана Гранде впечатлила сеть необычным "морским" платьем

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Фото певицы набрало больше 6 млн лайков
Фото певицы набрало больше 6 млн лайков
Фото: arianagrande / Instagram

Американская певица Ариана Гранде 7 ноября поделилась в Instagram серией снимков, на которых запечатлена в мини-платье с лифом, напоминающем морскую ракушку, а также колье с розовым камнем на шее.

Публикацию 28-летняя певица оставила без подписи.

На остальных фото Гранде продолжила демонстрировать свой образ, дополнив его белым пиджаком и розовыми туфлями на каблуке и огромной платформе.

"Чувак, она так горяча", – написал jchrisrrr.

"Ты самая красивая русалочка из всех, которых когда-либо видела", – заметила jessicavosk

"Я не могу подобрать слова, чтобы выразить, как потрясающе ты выглядишь", – прокомментировала joya_jackson.

"Моя маленькая русалочка", – оставила свой коммент annabethyagmur.

Контекст:

Ариана Гранде родилась 26 июня 1993 года. У нее 12 номинаций на музыкальную премию "Грэмми" и одна награда (в 2019 году).

В мае 2020 года Ариана Гранде вышла замуж за агента по недвижимости Далтона Гомеса.

Теги: Ариана Гранде, платье, певица, каблуки
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