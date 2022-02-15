  "Самотній птах". Тарас Петриненко посвятил песню погибшему в теракте харьковчанину Даниилу Дидыку. Аудио

"Даниил Дидик – 15-летний патриот, убитый "русским миром" во время мирного Марша единства в Харькове в 2015 году. Парень вместе с друзьями вышел, чтобы оберегать мирный марш от провокаций со стороны пророссийских сил. Однако взрыв не оставил ему шанса на жизнь. Пусть люди помнят своих героев, погибших за саму возможность существования Украины", – написал Петриненко в Facebook, презентуя песню, созданную в рамках проекта "Так працює пам'ять".

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Контекст:

15-летний Даниил Дидык погиб вследствие теракта в Харькове в 2015 году, который произошел во время Марша единства.

1 июня 2021 года "Океан Ельзи" и alyona alyona презентовали клип, посвященный Дидыку. Осенью 2021 года харьковский художник Андрей Пальваль создал в городе Висбаден в Германии мурал с изображением Дидыка.

"Так працює пам'ять" – музыкальный проект, который был основан в 2019 году. Он посвящен памяти Дидика и людей, которые отдали жизнь за независимость Украины.