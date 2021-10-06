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В Германии появился мурал, посвященный погибшему в теракте харьковчанину Даниилу Дидыку

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Мурал появился на стене здания в городе Висбаден
Мурал появился на стене здания в городе Висбаден
Фото: Андрей Пальваль / Facebook

Харьковский художник Андрей Пальваль создал в городе Висбаден в Германии мурал, на котором изображен харьковчанин Даниил Дидык, погибший во время террористического акта. О мурале художник сообщил 4 октября в Facebоok.

"Среди водоворота бесконечного рисования мне попался шикарный фасад в небольшом городке рядом с Франфуртом-на-Майне, находится он в детском образовательном центре. Меня спросили предварительно, что именно я хочу рисовать, я сказал, что это будет детский портрет, а потом осознал, что из эскизов, подходящих под локацию, есть только портрет Дани", – рассказал художник.

По словам Пальваля, мурал – диалог со зрителем, а также история родительской любви.

"Я благодарен судьбе, что у меня была возможность рассказать то, что меня беспокоит в тихом приветливом месте", – отметил он.

https://www.facebook.com/andrey.palval/posts/4567183446672432

Андрей Дидык, отец Даниила, сказал в комментарии Общественному, что хотел бы увидеть нечто подобное и в Харькове.

"Андрей – замечательный художник, мне очень понравилась эта работа", –  добавил Дидык-старший.

Контекст:

15-летний Даниил Дидык погиб вследствие теракта в Харькове в 2015 году, который произошел во время Марша единства.

"Океан Эльзы" и alyona alyona 1 июня 2021 года презентовали клип, посвященный Дидыку.

Теги: Харьков, художник, отец, Даниил Дидык
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