В Германии появился мурал, посвященный погибшему в теракте харьковчанину Даниилу Дидыку

"Среди водоворота бесконечного рисования мне попался шикарный фасад в небольшом городке рядом с Франфуртом-на-Майне, находится он в детском образовательном центре. Меня спросили предварительно, что именно я хочу рисовать, я сказал, что это будет детский портрет, а потом осознал, что из эскизов, подходящих под локацию, есть только портрет Дани", – рассказал художник.
По словам Пальваля, мурал – диалог со зрителем, а также история родительской любви.
"Я благодарен судьбе, что у меня была возможность рассказать то, что меня беспокоит в тихом приветливом месте", – отметил он.
Андрей Дидык, отец Даниила, сказал в комментарии Общественному, что хотел бы увидеть нечто подобное и в Харькове.
"Андрей – замечательный художник, мне очень понравилась эта работа", – добавил Дидык-старший.
15-летний Даниил Дидык погиб вследствие теракта в Харькове в 2015 году, который произошел во время Марша единства.
"Океан Эльзы" и alyona alyona 1 июня 2021 года презентовали клип, посвященный Дидыку.