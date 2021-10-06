В Германии появился мурал, посвященный погибшему в теракте харьковчанину Даниилу Дидыку

"Среди водоворота бесконечного рисования мне попался шикарный фасад в небольшом городке рядом с Франфуртом-на-Майне, находится он в детском образовательном центре. Меня спросили предварительно, что именно я хочу рисовать, я сказал, что это будет детский портрет, а потом осознал, что из эскизов, подходящих под локацию, есть только портрет Дани", – рассказал художник.

По словам Пальваля, мурал – диалог со зрителем, а также история родительской любви.

"Я благодарен судьбе, что у меня была возможность рассказать то, что меня беспокоит в тихом приветливом месте", – отметил он.

Андрей Дидык, отец Даниила, сказал в комментарии Общественному, что хотел бы увидеть нечто подобное и в Харькове.

"Андрей – замечательный художник, мне очень понравилась эта работа", – добавил Дидык-старший.