В Харькове открыли памятник лабораторной крысе

В университете отметили, что скульптура символизирует благодарность человечества лабораторным животным за вклад в научные открытия.

"Лабораторные животные – идеальные помощники ученых уже много десятилетий. Сегодня научное сообщество переосмысливает подходы к научным исследованиям, начиная применять новейшие технологии: биоинженерные, трехмерное моделирование, клеточные культуры", – сказала ректор университета Алла Котвицкая.

Автор скультптуры – Сейфаддин Гурбанов. Фигура крысы изготовлена из бронзы, высота памятника – 3,5 метра вместе с мраморным постаментом.