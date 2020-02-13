Save It. Вышел клип Assol. Видео

Участница нацотбора на "Евровидение 2020" Assol на своем YouTube-канале выпустила клип на трек Save It. События ролика разворачиваются в постапокалиптическом мире. Город будущего разделен на зоны влияния: мирные жители опасаются военных, имеющих абсолютную власть и контролирующих почти все и всех, безнаказанно злоупотребляя своей силой. А когда они в очередной раз демонстрируют это, появляется лирическая героиня в белом: она не боится пуль военных и встает на защиту мирных жителей. "Героиня, которую я сыграла в клипе, хочет показать, что может произойти, если мы не будем думать о последствиях сегодня. Ведь каждый наш нынешний шаг отражается на будущем. Я надеюсь, что мое видео станет рычагом для изменений внутри каждого зрителя, который посмотрит эту работу. Видео стало логическим продолжением тематики, раскрытой в песне. Ведь сейчас как никогда остро стоит проблема того, что люди не берегут планету, на которой живут. Есть риск, что мы – последнее поколение, которое может что-то изменить. Клип показывает, что каждый наш губительный шаг – как пуля, выпущенная из оружия: ее не вернешь назад и можешь нанести непоправимый вред. И я очень надеюсь, что зрители задумаются об этом", – прокомментировала премьеру Assol. Исполнительница выступала в первом полуфинале нацотбора, 8 февраля, но не прошла в финал.
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