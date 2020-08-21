Save The Day. Мэрайя Кэри записала новый трек с Лорин Хилл. Аудио
Американская певица Мэрайя Кэри 21 августа на своем YouTube-канале презентовала композицию Save The Day, исполнив трек в дуэте с исполнительницей хита Killing Me Softly, обладательницей восьми премий "Грэмми" Лорин Хилл. Представленная композиция войдет в новый альбом Кэри The Rarities, премьера которого состоится 2 октября.
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