Бульвар Шоубиз
 
12 августа, 2020
 
Новости

Scarlet. The Rolling Stones выпустили клип с участием актера Мескала. Видео

Британская группа The Rolling Stones на своем YouTube-канале презентовала клип на трек Scarlet. Композиция была записана вместе с гитаристом группы Led Zeppelin Джимми Пейджем 47 лет. В 2020-м ее представили впервые. В ролике снялся ирландский актер Пол Мескал. Он является главным героем клипа. По сюжету он танцует и поет в отеле. Песня войдет в альбом Goats Head Soup, релиз которого запланирован на 4 сентября. Предыдущий альбом The Rolling Stones – A Bigger Bang – вышел в 2005 году.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
По сюжету Мескал находится в отеле
По сюжету Мескал находится в отеле
Скриншот: The Rolling Stones / YouTube

видео

Видео: The Rolling Stones / YouTube
Теги: видео, клип, Led Zeppelin, Джимми Пейдж, The Rolling Stones, Пол Мескал
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Протесты в Беларуси. Онлайн-репортаж
Протесты в Беларуси. Онлайн-репортаж
Записки бывшего подполковника КГБ: Агентура влияния российского "глубинного государства"
Записки бывшего подполковника КГБ: Агентура влияния российского "глубинного государства"
  Пономарев: Американский регулятор нам сейчас говорит: "До окончания выборов в США не делайте инвестиции в Украину"
  Пономарев: Американский регулятор нам сейчас говорит: "До окончания выборов в США не делайте инвестиции в Украину"
Алеся БАЦМАН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Потап показал, как выглядит с бородой и сединой
Потап показал, как выглядит с бородой и сединой
  Scarlet. The Rolling Stones выпустили клип с участием актера Мескала. Видео
  Scarlet. The Rolling Stones выпустили клип с участием актера Мескала. Видео
Дэвид Бекхэм повторил образ 15-летней давности
Дэвид Бекхэм повторил образ 15-летней давности
  Блум: Быть отцом девочки – это любовь на всю жизнь
  Блум: Быть отцом девочки – это любовь на всю жизнь
"Это что за Камасутра?" Дорофеева и Dantes порезвились на траве
"Это что за Камасутра?" Дорофеева и Dantes порезвились на траве
Хименес-Браво рассказал, как его едва не уволили с работы после пожара
Хименес-Браво рассказал, как его едва не уволили с работы после пожара
"Я тоже хочу hot-контент". Шоптенко в платье-комбинации позировала в брызгах воды
"Я тоже хочу hot-контент". Шоптенко в платье-комбинации позировала в брызгах воды
"Алла счастлива", "Гаррик маме уже до плеча достает". В Instagram комментируют новое видео Пугачевой с детьми
"Алла счастлива", "Гаррик маме уже до плеча достает". В Instagram комментируют новое видео Пугачевой с детьми
  "Не готов уделять время семье". Барских рассказал об отношениях с экс-солисткой "ВИА Гры" Мишей Романовой
  "Не готов уделять время семье". Барских рассказал об отношениях с экс-солисткой "ВИА Гры" Мишей Романовой
"Крутяшный Платоша!", "Шикарная Ксения Анатольевна". Собчак обнародовала фото отдыха с сыном
"Крутяшный Платоша!", "Шикарная Ксения Анатольевна". Собчак обнародовала фото отдыха с сыном
"Как-то странно я отделался". Киркоров переболел COVID-19
"Как-то странно я отделался". Киркоров переболел COVID-19
53-летняя Хайек показала, как плавает в бассейне на спине
53-летняя Хайек показала, как плавает в бассейне на спине
Гриффит показала сюрприз, который устроили ей друзья в честь дня рождения
Гриффит показала сюрприз, который устроили ей друзья в честь дня рождения
Дуэйн Джонсон второй год подряд возглавляет список самых высокооплачиваемых актеров по версии Forbes
Дуэйн Джонсон второй год подряд возглавляет список самых высокооплачиваемых актеров по версии Forbes
Сын Легкоступовой уверен, что от нее хотел избавиться муж Telegram-канал "112"
Сын Легкоступовой уверен, что от нее хотел избавиться муж – Telegram-канал "112"
"Счастливые, как дети". Сумская и Борисюк измазались целебной грязью. Фото
"Счастливые, как дети". Сумская и Борисюк измазались целебной грязью. Фото
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS