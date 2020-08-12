Scarlet. The Rolling Stones выпустили клип с участием актера Мескала. Видео
Британская группа The Rolling Stones на своем YouTube-канале презентовала клип на трек Scarlet. Композиция была записана вместе с гитаристом группы Led Zeppelin Джимми Пейджем 47 лет. В 2020-м ее представили впервые. В ролике снялся ирландский актер Пол Мескал. Он является главным героем клипа. По сюжету он танцует и поет в отеле. Песня войдет в альбом Goats Head Soup, релиз которого запланирован на 4 сентября. Предыдущий альбом The Rolling Stones – A Bigger Bang – вышел в 2005 году.
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