"Сексуальная, как всегда". 64-летняя Стоун снялась в купальнике в окружении подруг

Стоун позировала возле бассейна среди своих подруг: дизайнера свечей Тины Мэннинг, Дженнифер Лазарус и стилиста Брэнди Сноу.

"Леди", – написала Стоун.

Актриса снялась в черном цельном купальнике, ее подруги – в другой одежде.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sharon Stone (@sharonstone)

"Сексуальная, как всегда", – отметила подписчица nikko49ers4life.