"Сексуальная, как всегда". 64-летняя Стоун снялась в купальнике в окружении подруг

Стоун позировала возле бассейна среди своих подруг: дизайнера свечей Тины Мэннинг, Дженнифер Лазарус и стилиста Брэнди Сноу.
"Леди", – написала Стоун.
Актриса снялась в черном цельном купальнике, ее подруги – в другой одежде.
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"Сексуальная, как всегда", – отметила подписчица nikko49ers4life.
Шэрон Стоун родилась 10 марта 1958 года. Она – обладательница премий "Золотой глобус" и "Эмми", номинировалась на премию "Оскар". Наиболее известные фильмы с ее участием – "Основной инстинкт", "Кровь и песок", "Ножницы", "Дьяволицы", "Глория", "Игры богов".