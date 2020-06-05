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05 июня, 2020
 
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Семья американских блогеров спустя три года после усыновления отказалась от ребенка

Блогеры из Огайо Мика и Джеймс Штауферы, на канал которых в YouTube подписано более 700 тыс. человек, c 2017 года снимали видео, рассказывая о своих детях, один из которых был усыновлен. В конце мая супруги заявили, что вернули приемного сына в агентство по усыновлению.

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В 2017 году Штауферы стали приемными родителями для Хаксли
В 2017 году Штауферы стали приемными родителями для Хаксли
Скриншот: Myka Stauffer / YouTube

Американская семья блогеров Мика и Джеймс Штауферы сообщили, что вынуждены были вернуть приемного сына в агентство по усыновлению. Заявление блогеров обнародовано на их канале в YouTube – в настоящее время его посмотрели около 5 млн человек.

В 2017 году Штауферы стали приемными родителями для ребенка из Китая по имени Хаксли – на момент усыновления ему было 2,5 года. Хаксли стал пятым ребенком в многодетной семье Штауферов – ранее Мика родила Джеймсу четверых детей.

Публично сообщить об отказе от приемного сына супругов вынудили вопросы фолловеров, которые обратили внимание, что приемный сын пары Хаксли больше не появляется в их роликах.

По словам приемной матери, агентство по усыновлению подыскало для ребенка новых родителей, которые имеют медицинское образование.

Штауфер подчеркнула, что у Хаксли был диагностирован аутизм и ряд других сложных заболеваний, поэтому он нуждался в специальном уходе.

Решение об отказе от приемного ребенка родители принимали вместе с медицинскими работниками, говорится в обращении супругов.

Подписчики Штауферов возмущены заявлением пары, которая стала популярной после того, как в 2017 году в подробностях обнародовала процесс усыновления ребенка на своем канале.

"Сердце разрывается за этого бедного мальчика", – прокомментировали видеообращение блогеров пользователи.

"Что бы с ним ни случилось, это нечестно по отношению к нему. Если бы это была твоя кровь, ты бы отдал его "новой мамочке, которая имеет профессиональную подготовку?" – пишут Штауферам их подписчики.

ВИДЕО
Видео: Myka Stauffer / YouTube
Теги: США, Китай, усыновление, аутизм, беременность, Огайо
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