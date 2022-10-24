Сердючка с мамой на концерте в Варшаве пожелали Гордону "миллионную денег пачку и крутую тачку". Видео

Сердючка с мамой подняли тост в честь Гордона Фото: v_serduchka / Instagram

В своем поздравлении артисты также упомянули супругу Гордона, главного редактора сайта "ГОРДОН" Алесю Бацман.

Поздравляя журналиста, мама Сердючки пожелала ему "миллионную денег пачку, крутую тачку и с Бацман секс в придачку". После этого артисты подняли тост в честь Гордона.

"Прямо со сцены в Варшаве Верка Сердючка поздравляет меня с днем рождения, – подписал ролик Гордон. – Андрюша и мама, люблю".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Дмитрии * Гордон (@gordondmytro)