Сердючка с мамой на концерте в Варшаве пожелали Гордону "миллионную денег пачку и крутую тачку". Видео

В своем поздравлении артисты также упомянули супругу Гордона, главного редактора сайта "ГОРДОН" Алесю Бацман.
Поздравляя журналиста, мама Сердючки пожелала ему "миллионную денег пачку, крутую тачку и с Бацман секс в придачку". После этого артисты подняли тост в честь Гордона.
"Прямо со сцены в Варшаве Верка Сердючка поздравляет меня с днем рождения, – подписал ролик Гордон. – Андрюша и мама, люблю".
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Гордону 21 октября исполнилось 55 лет. В этот день Сердючка выступала с концертом в Варшаве.