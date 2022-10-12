"Такая молодая", "Какая красотка скрывается". Данилко показал фото Белоконь с макияжем без очков и платка

Данилко и Белоконь познакомились во время учебы в Полтавском торговом училище Фото: belokoninnaviktorovna / Instagram

Публикация была посвящен ее дню рождения. В тексте возраст артистки не называется.

На заглавном фото Белоконь позирует в сценическом образе – в белом платке и очках, а на втором снимке ее лицо с ярким макияжем запечатлено крупным планом.

"Вчера наша именинница отпраздновала свой день рождения. Любим, целуем, обожаем", – говорится в публикации.

"Какая красотка скрывается за этой милой бабушкой", – отреагировали в сети.

"Она такая молодая", – восхитились подписчики.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от VERKA SERDUCHKA OFFICIAL (@v_serduchka)



