"Такая молодая", "Какая красотка скрывается". Данилко показал фото Белоконь с макияжем без очков и платка

Публикация была посвящен ее дню рождения. В тексте возраст артистки не называется.
На заглавном фото Белоконь позирует в сценическом образе – в белом платке и очках, а на втором снимке ее лицо с ярким макияжем запечатлено крупным планом.
"Вчера наша именинница отпраздновала свой день рождения. Любим, целуем, обожаем", – говорится в публикации.
"Какая красотка скрывается за этой милой бабушкой", – отреагировали в сети.
"Она такая молодая", – восхитились подписчики.
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Данилко и Белоконь познакомились во время учебы в Полтавском торговом училище. По словам Данилко, сперва Белоконь ему не понравилась, как и он ей. Сейчас артистов, как отмечает шоумен, связывают родственные отношения.
В апреле 2022 года Данилко говорил, что Белоконь после нападения РФ на Украину осталась в родной Полтаве. "Инна в Полтаве, мы на телефоне все время. Она к себе в дом взяла из Харькова переселенцев, и на квартиру взяла. Они все время какие-то пироги пекут. Как ни позвоню, она занята", – сказал тогда артист.
Белоконь замужем. У пары есть взрослая дочь.