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12 октября, 2022
 
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"Такая молодая", "Какая красотка скрывается". Данилко показал фото Белоконь с макияжем без очков и платка

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Данилко и Белоконь познакомились во время учебы в Полтавском торговом училище
Данилко и Белоконь познакомились во время учебы в Полтавском торговом училище
Фото: belokoninnaviktorovna / Instagram

11 сентября команда украинской певицы Верки Сердючки, в образе которой выступает украинский шоумен Андрей Данилко, опубликовала снимки актрисы Инны Белоконь, которая играет роль матери его героини.

Публикация была посвящен ее дню рождения. В тексте возраст артистки не называется. 

На заглавном фото Белоконь позирует в сценическом образе – в белом платке и очках, а на втором снимке ее лицо с ярким макияжем запечатлено крупным планом. 

"Вчера наша именинница отпраздновала свой день рождения. Любим, целуем, обожаем", – говорится в публикации.

"Какая красотка скрывается за этой милой бабушкой", – отреагировали в сети.

"Она такая молодая", – восхитились подписчики.


Контекст:

Данилко и Белоконь познакомились во время учебы в Полтавском торговом училище. По словам Данилко, сперва Белоконь ему не понравилась, как и он ей. Сейчас артистов, как отмечает шоумен, связывают родственные отношения. 

В апреле 2022 года Данилко говорил, что Белоконь после нападения РФ на Украину осталась в родной Полтаве. "Инна в Полтаве, мы на телефоне все время. Она к себе в дом взяла из Харькова переселенцев, и на квартиру взяла. Они все время какие-то пироги пекут. Как ни позвоню, она занята", – сказал тогда артист.

Белоконь замужем. У пары есть взрослая дочь.

Теги: Андрей Данилко, Верка Сердючка, Инна Белоконь
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