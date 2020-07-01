"Сестра". Пискарева презентовала клип на новую песню, спев дуэтом с подругой
Украинская певица Татьяна Пискарева на своем YouTube-канале презентовала клип на авторскую песню "Сестра", которую исполнила в дуэте со своей подругой Оксаной Пекун. Во время работы над клипом певица предложила подписчикам прислать фотографии, на которых они запечатлены со своими сестрами. Эти снимки представлены на видео. "Я всегда мечтала иметь сестренку. Господь не дал, но подарил верных подруг, которых я, не задумываясь, могу назвать сестрами", – призналась в комментарии к анонсу дуэтной песни подруга Пискаревой. Пискарева подчеркнула, что посвятила композицию всем, кому подруга стала такой же близкой, как родная сестра.
Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.
Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.