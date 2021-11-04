  Сестра Софии Ротару Аурика: У нас есть недвижимость, которую мы сдаем в аренду. Поэтому есть материальная поддержка

"Я сама могу выстоять, даже когда тяжело. Мы с мужем работали, предвидели такое. У нас есть кое-какая недвижимость, которую мы сдаем в аренду. Поэтому есть такая материальная поддержка", – рассказала Аурика Ротару.
По словам певицы, сама она живет за городом, куда переехала около восьми лет назад.
"У меня есть теплица, где я выращиваю огурцы, помидоры. Я встаю в 06.00 утра. Мне очень нравится это. Огромный сад у меня есть. Деревьев 50", – уточнила она.
Аурика Ротару родилась в 1958 году. Она – народная артистка Украины (2019). Певица была замужем за банкиром Владимиром Пигачем. Он умер в 2005 году.
У Аурики Ротару есть взрослая дочь Анастасия и две внучки – четырех и восьми лет. Зять Аурики Ротару работает в прокуратуре.