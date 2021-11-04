  Сестра Софии Ротару Аурика: У нас есть недвижимость, которую мы сдаем в аренду. Поэтому есть материальная поддержка

"Я сама могу выстоять, даже когда тяжело. Мы с мужем работали, предвидели такое. У нас есть кое-какая недвижимость, которую мы сдаем в аренду. Поэтому есть такая материальная поддержка", – рассказала Аурика Ротару.

По словам певицы, сама она живет за городом, куда переехала около восьми лет назад.

"У меня есть теплица, где я выращиваю огурцы, помидоры. Я встаю в 06.00 утра. Мне очень нравится это. Огромный сад у меня есть. Деревьев 50", – уточнила она.

ВИДЕО

Видео: DOROTYE / YouTube