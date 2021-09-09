"Великолепно!" Внучка Ротару показала комплекс упражнений для красивой фигуры

Евдокименко: А вы уже начали самосовершенствовать себя? Фото: iamsofiaeve / Instagram

"Три подхода по 15 раз. А вы уже начали самосовершенствовать себя?" – спросила она.

Евдокименко снялась в светлом зале, украшенном головой Будды.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 8senses (@8.senses)

"Великолепно! Ждем продолжения в этих же декорациях!" – прокомментировала подписчица kirastreamm.