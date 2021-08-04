Бульвар Шоубиз
 
04 августа, 2021
 
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"Девочка-лето. Солнечная, светлая и очень милая", "Такой красивый цвет платья". Внучка Ротару восхитила новым образом

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София Евдокименко единственная внучка Ротару
София Евдокименко – единственная внучка Ротару
Фото: iamsofiaeve / Instagram

Внучка украинской певицы Софии Ротару, модель и блогер София Евдокименко, 4 августа разместила в Instagram новые фото, на которых запечатлена в длинном платье салатового цвета с декольте.

Евдокименко позирует в кадре, сидя на деревянном помосте на фоне искусственного водоема.

"Пауза", – подписала она публикацию.

"Такой красивый цвет платья. Очень идет", – оценили образ поклонники.

"Девочка-лето. Солнечная, светлая и очень милая", – прокомментировали снимки фолловеры.

Контекст:

София Евдокименко (2001) – младшая дочь Светланы и Руслана Евдокименко, который является единственным сыном и продюсером Ротару. У Софии также есть старший брат Анатолий, известный как диджей SHMN (1994).

София учится в нью-йоркском Parsons For Design и снимается в рекламе. 30 мая ей исполнилось 20 лет. Евдокименко часто делится в своем микроблоге снимками, на которых запечатлена в новых образах.

Теги: София Ротару, София Евдокименко
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