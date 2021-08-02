"Господи, как похожи. Папулина дочуля". Сын Ротару обнародовал селфи со своей 20-летней дочерью

"С любимой Софией", – подписал он фото.

"Господи, как похожи. Папулина дочуля", – отреагировали фолловеры.

"Папина дочь. Ну, очень похожи", – написали в комментариях подписчики.

Контекст:

Руслан Евдокименко – единственный сын украинской певицы Софии Ротару. Он также является ее продюсером.

Евдокименко женат. В браке у него родилось двое детей: сын Анатолий (1994) и дочь София (2001). Она учится в нью-йоркском Parsons For Design. София Евдокименко состоит в отношениях с проживающим в США украинским IT-предпринимателем Денисом Жадановым. Он в 2018 году вошел в известный рейтинг журнала Forbes "30 до 30" (30 Under 30) лучших IT-предпринимателей Европы. Жаданов является вице-президентом компании Readdle, мобильными приложениями которой пользуются более 40 млн человек.