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21 июля, 2021
 
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"Тот случай, когда мама выглядит моложе сына", " Вечно молодая". В сети обсуждают новое фото Ротару

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Ротару отправилась на отдых
Ротару отправилась на отдых
Фото: sofiarotaru.official / Instagram

Сын украинской певицы Софии Ротару Руслан Евдокименко 21 июля разместил в Instagram совместное фото с матерью, на котором они запечатлены в обнимку в аэропорту Борисполь.

"Всем прекрасного настроения и удачи", – подписал он фото. 

Отвечая на вопросы фолловеров, Евдокименко отметил, что они отправляются отдыхать, не уточнив куда именно.

"Тот случай, когда мама выглядит моложе сына", – отреагировали на фото пользователи сети.

"Хорошего отдыха. Вечно молодая наша София Михайловна", – написали в комментариях подписчики.

Контекст:

Ротару – обладательница званий "Народная артистка СССР", "Герой Украины". В репертуаре певицы есть песни на украинском, русском, молдавском, английском, болгарском, сербском, французском, итальянском, испанском, польском, немецком языках.

В 1968 году певица вышла замуж за украинского артиста Анатолия Евдокименко. Руслан Евдокименко – ее единственный сын. Муж певицы умер в 2002 году в возрасте 60 лет от инсульта.

В браке у Руслана и Светланы Евдокименко родилось двое детей – Анатолий (1994) и София (2001). 

Теги: София Ротару, семья, певица, отдых, Руслан Евдокименко
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