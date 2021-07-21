"Тот случай, когда мама выглядит моложе сына", " Вечно молодая". В сети обсуждают новое фото Ротару

"Всем прекрасного настроения и удачи", – подписал он фото.

Отвечая на вопросы фолловеров, Евдокименко отметил, что они отправляются отдыхать, не уточнив куда именно.

"Тот случай, когда мама выглядит моложе сына", – отреагировали на фото пользователи сети.

"Хорошего отдыха. Вечно молодая наша София Михайловна", – написали в комментариях подписчики.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Rus Yevdokimenko (@rus_yevdokymenko)