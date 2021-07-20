"Вай, какая девушка. Глаз не отвести". Внучка Ротару засветила голую грудь в ультракоротком топе

Евдокименко позирует в кадре в розовом ультракоротком топе и брюках с анималистическим принтом. Во время съемки она обхватила руками колено, поставив ногу на стул.

"Проснулась с чувством благодарности и счастья. Найдите минутку и подумайте о трех вещах, за которые вы сегодня благодарны", – подписала она фото.

"Вай, какая девушка. Глаз не отвести", – отреагировали на фото ее подписчики.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от SOFIA EVE (@iamsofiaeve)

В Instagram Stories Евдокименко разместила еще один снимок, сделанный в кафе – на нем она запечатлена в той же позе, но уже с чашкой в руках. При этом топ внучки Ротару "подскочил" вверх, частично обнажив ее грудь.

Скриншот: iamsofiaeve / Instagram