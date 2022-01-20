"Шайло демонстрирует прогресс". В сеть попало новое видео, как дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта танцует хип-хоп

В кадре волосы Шайло связаны в пучок на затылке.
"Она с каждым днем все лучше ", – сказано в подписи к ролику.
"Сложная хореография для начинающих, и Шайло действительно демонстрирует прогресс", – написал emg1love.
"Замечательно", – прокомментировал пользователь ajaypratap19492.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Шайло Нувель Джоли-Питт родилась 27 мая 2006 года. С трехлетнего возраста она проявляла себя как мальчик, выбирала мужскую одежду и просила называть ее Джоном.
Джоли и Питт развелись в 2019 году (заявление Джоли подала в 2016-м). Они жили в официальном браке с 2014 года. В мае 2021-го суд вынес решение о совместной опеке бывших супругов над детьми.
15-летняя Шайло посещает уроки хип-хопа и фристайла в танцевальном центре "Миллениум", услугами которого пользуются многие звезды в Лос-Анджелесе. Об этом 24 ноября сообщил таблоид In Touch.
В ноябре 2021 года на фан-страничке Шайло в Instagram был опубликован 15-секундный ролик, в котором запечатлено, как она в третьем ряду танцевальной группы танцует хип-хоп под композицию Jeremih певицы Tinashe.