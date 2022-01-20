"Шайло демонстрирует прогресс". В сеть попало новое видео, как дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта танцует хип-хоп

В кадре волосы Шайло связаны в пучок на затылке.

"Она с каждым днем все лучше ", – сказано в подписи к ролику.

"Сложная хореография для начинающих, и Шайло действительно демонстрирует прогресс", – написал emg1love.

"Замечательно", – прокомментировал пользователь ajaypratap19492.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Shiloh jolie_pitt (@shiloh_joliepitt_)