В сеть попало видео, как дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта танцует хип-хоп

На 15-секундном ролике Шайло можно увидеть в третьем ряду группы, танцующей под композицию Jeremih певицы Tinashe.
Шайло посещает уроки хип-хопа и фристайла в танцевальном центре "Миллениум", услугами которого пользуются многие звезды в Лос-Анджелесе. Об этом 24 ноября сообщил таблоид In Touch.
"Шайло – типичная 15-летняя девушка, и она выражает себя по-разному. Сейчас ее главная любовь – это танец, и она действительно хороша в этом. Ей нравится, что она может чувствовать музыку, расслабляться и быть свободной, что очень важно. Ей нравятся все стили танцев, но хип-хоп и фристайл – ее фавориты", – рассказал источник издания.
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Шайло Нувель Джоли-Питт родилась 27 мая 2006 года. С трехлетнего возраста она проявляла себя как мальчик, выбирала мужскую одежду и просила называть ее Джоном.
Джоли и Питт развелись в 2019 году (заявление Джоли подала в 2016-м). Они жили в официальном браке с 2014 года. В мае 2021-го суд вынес решение о совместной опеке бывших супругов над детьми.