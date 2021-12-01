В сеть попало видео, как дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта танцует хип-хоп

На 15-секундном ролике Шайло можно увидеть в третьем ряду группы, танцующей под композицию Jeremih певицы Tinashe.

Шайло посещает уроки хип-хопа и фристайла в танцевальном центре "Миллениум", услугами которого пользуются многие звезды в Лос-Анджелесе. Об этом 24 ноября сообщил таблоид In Touch.

"Шайло – типичная 15-летняя девушка, и она выражает себя по-разному. Сейчас ее главная любовь – это танец, и она действительно хороша в этом. Ей нравится, что она может чувствовать музыку, расслабляться и быть свободной, что очень важно. Ей нравятся все стили танцев, но хип-хоп и фристайл – ее фавориты", – рассказал источник издания.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от shiloh (@shiloh__jolie)