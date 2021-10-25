Джоли появилась на красной дорожке Римского кинофестиваля вместе с дочерьми Захарой и Шайло. Фото

Актриса приняла участие в презентации фильма американского режиссера китайского происхождения Хлои Чжао "Вечные", в котором вместе с коллегой Сальмой Хайек сыграла одну из главных ролей.
Джоли выбрала для мероприятия серебристое длинное платье без бретелек от Versace, Шайло была одета в черное платье, ее образ был дополнен яркими кедами, а Захара появилась на фестивале в длинном белом платье с золотистыми бретельками.
#AngelinaJolie wore a custom #AtelierVersace dress, crafted from heritage metal mesh at the premiere of ‘Eternals’ during the 16th Annual #RomeFilmFestival. The platinum gown featured a column silhouette with elegantly draped corset. #VersaceCelebrities pic.twitter.com/26NcJdQx3z— VERSACE (@Versace) October 24, 2021
18 октября Джоли вместе с Захарой появилась на премьере этого фильма в лос-анджелесском театре El Capitan Theatre – тогда ее дочь была одета в платье от ливанского дизайнера Эли Сааба, которое Джоли надевала в 2014 году на церемонию вручения премии "Оскар".
Анджелина Джоли воспитывает шестерых детей: Мэддокса (2001), Пакса (2003), Захару (2005), Шайло (2006) и близнецов Вивьен и Нокса (2008). Первые трое – ее приемные дети, а трое младших – рожденные ею от актера Брэда Питта. Джоли и Питт развелись в 2019 году (заявление Джоли подала в 2016-м). Они жили в официальном браке с 2014 года. В мае 2021-го суд вынес решение о совместной опеке бывших супругов над детьми.