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25 октября, 2021
 
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Джоли появилась на красной дорожке Римского кинофестиваля вместе с дочерьми Захарой и Шайло. Фото

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Джоли мать шестерых детей
Джоли – мать шестерых детей
Фото: ЕРА

Американская актриса Анджелина Джоли 24 октября дефилировала на красной дорожке Римского международного кинофестиваля вместе со своими дочерьми – Шайло и Захарой. Фото актрисы в окружении детей разместило агентство ЕРА.

Актриса приняла участие в презентации фильма американского режиссера китайского происхождения Хлои Чжао "Вечные", в котором вместе с коллегой Сальмой Хайек сыграла одну из главных ролей. 

Джоли выбрала для мероприятия серебристое длинное платье без бретелек от Versace, Шайло была одета в черное платье, ее образ был дополнен яркими кедами, а Захара появилась на фестивале в длинном белом платье с золотистыми бретельками.

18 октября Джоли вместе с Захарой появилась на премьере этого фильма в лос-анджелесском театре El Capitan Theatre – тогда ее дочь была одета в платье от ливанского дизайнера Эли Сааба, которое Джоли надевала в 2014 году на церемонию вручения премии "Оскар".

Контекст:

Анджелина Джоли воспитывает шестерых детей: Мэддокса (2001), Пакса (2003), Захару (2005), Шайло (2006) и близнецов Вивьен и Нокса (2008). Первые трое – ее приемные дети, а трое младших – рожденные ею от актера Брэда Питта. Джоли и Питт развелись в 2019 году (заявление Джоли подала в 2016-м). Они жили в официальном браке с 2014 года. В мае 2021-го суд вынес решение о совместной опеке бывших супругов над детьми.

Теги: кино, Италия, Анджелина Джоли, дети, семья, Versace
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