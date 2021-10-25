Джоли появилась на красной дорожке Римского кинофестиваля вместе с дочерьми Захарой и Шайло. Фото

Актриса приняла участие в презентации фильма американского режиссера китайского происхождения Хлои Чжао "Вечные", в котором вместе с коллегой Сальмой Хайек сыграла одну из главных ролей.

Джоли выбрала для мероприятия серебристое длинное платье без бретелек от Versace, Шайло была одета в черное платье, ее образ был дополнен яркими кедами, а Захара появилась на фестивале в длинном белом платье с золотистыми бретельками.

#AngelinaJolie wore a custom #AtelierVersace dress, crafted from heritage metal mesh at the premiere of ‘Eternals’ during the 16th Annual #RomeFilmFestival. The platinum gown featured a column silhouette with elegantly draped corset. #VersaceCelebrities pic.twitter.com/26NcJdQx3z — VERSACE (@Versace) October 24, 2021

18 октября Джоли вместе с Захарой появилась на премьере этого фильма в лос-анджелесском театре El Capitan Theatre – тогда ее дочь была одета в платье от ливанского дизайнера Эли Сааба, которое Джоли надевала в 2014 году на церемонию вручения премии "Оскар".

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