Джоли пришла на премьеру фильма "Вечные" с двумя сыновьями и тремя дочерьми. Фото

Премьера картины состоялась 18 октября в лос-анджелесском театре El Capitan Theatre, в прокат в кинотеатрах США фильм выйдет 5 ноября.
Джоли пришла на премьеру с Мэддоксом, Захарой, Шайло, Вивьен и Ноксом, но без Пакса.
Актриса выбрала для мероприятия светло-коричневое длинное платье без бретелек. Издание People отмечает, что Захара во время презентации фильма была одета в платье от ливанского дизайнера Эли Сааб, которое Джоли надевала в 2014 году на церемонию вручения премии "Оскар".
Анджелина Джоли воспитывает шестерых детей: Мэддокса (2001), Пакса (2003), Захару (2005), Шайло (2006) и близнецов Вивьен и Нокса (2008). Первые трое – ее приемные дети, а трое младших – рожденные ею от актера Брэда Питта. Джоли и Питт развелись в 2019 году (заявление Джоли подала в 2016-м). Они жили в официальном браке с 2014 года. В мае 2021 года суд вынес решение о совместной опеке бывших супругов над детьми.