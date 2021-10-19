Джоли пришла на премьеру фильма "Вечные" с двумя сыновьями и тремя дочерьми. Фото

Премьера картины состоялась 18 октября в лос-анджелесском театре El Capitan Theatre, в прокат в кинотеатрах США фильм выйдет 5 ноября.

Джоли пришла на премьеру с Мэддоксом, Захарой, Шайло, Вивьен и Ноксом, но без Пакса.

Актриса выбрала для мероприятия светло-коричневое длинное платье без бретелек. Издание People отмечает, что Захара во время презентации фильма была одета в платье от ливанского дизайнера Эли Сааб, которое Джоли надевала в 2014 году на церемонию вручения премии "Оскар".

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