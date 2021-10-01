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01 октября, 2021
 
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Джоли появилась на церемонии вручения премии Power of Women вместе с дочерью Захарой

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Захара приемная дочь Джоли
Захара – приемная дочь Джоли
Фото: ЕРА

Американская актриса Анджелина Джоли 30 сентября вместе с дочерью Захарой Джоли-Питт посетила церемонию вручения премии Power of Women от американского журнала Variety.

Для мероприятия Джоли выбрала светло-коричневое длинное платье с драпировкой и длинными рукавами, а ее дочь была в белом брючном костюме.

Актриса вручила награду американской поэтессе Амане Горман, прославившейся после выступления на инаугурации американского президента Джо Байдена.

Фото: ЕРА
Фото: ЕРА

"Молодая женщина, бесстрашно поднявшаяся на трибуну в день инаугурации. Не только самый молодой, но и самый сильный голос, о котором мы только могли мечтать в тот момент", – вручая премию поэтессе, заявила Джоли.

ВИДЕО
Видео: Variety / YouTube
Контекст:

Захара (2005) – приемная дочь Джоли и ее экс-супруга, американского актера Брэда Питта. Они развелись в 2019 году (заявление Джоли подала в 2016-м), прожив в официальном браке с 2014 года.

После развода бывшие супруги долгое время судились за право опеки над их детьми. Кроме Захары, у пары есть Мэддокс (2001), Пакс (2003), Шайло (2006) и близнецы Вивьен и Нокс (2008). Мэддокс и Пакс – приемные дети актеров, а трое младших – рождены Джоли в браке с Питтом. В мае 2021 года суд вынес решение о совместной опеке экс-супругов над детьми. На момент оглашения судебного решения об опеке старший сын пары Мэддокс достиг совершеннолетия.

Теги: США, Джо Байден, премия, Анджелина Джоли, церемония
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