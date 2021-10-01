  Джоли появилась на церемонии вручения премии Power of Women вместе с дочерью Захарой

Для мероприятия Джоли выбрала светло-коричневое длинное платье с драпировкой и длинными рукавами, а ее дочь была в белом брючном костюме.

Актриса вручила награду американской поэтессе Амане Горман, прославившейся после выступления на инаугурации американского президента Джо Байдена.

Фото: ЕРА



"Молодая женщина, бесстрашно поднявшаяся на трибуну в день инаугурации. Не только самый молодой, но и самый сильный голос, о котором мы только могли мечтать в тот момент", – вручая премию поэтессе, заявила Джоли.

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Видео: Variety / YouTube