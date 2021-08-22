На Instagram Анджелины Джоли за два дня подписались 7 млн человек

Сама актриса подписалась на три страницы в соцсети – Агентства ООН по делам беженцев (UNHCR), Национальной ассоциации содействия прогрессу цветного населения (NAACP) и общественной организации "Врачи без границ" (Médecins Sans Frontières).
21 августа актриса написала в соцсети, что начала работать с беженцами, потому что верит в права человека.
"Сегодня 1% населения мира – 82,4 млн человек – являются перемещенными лицами. Это почти вдвое больше, чем 10 лет назад. Некоторые кризисы, например война в Афганистане, длились десятилетиями", – подчеркнула посол доброй воли.
Она заявила, что все кризисы объединяет насилие и отказ в правах, которые не оставляют людям выбора, кроме как бежать из своей страны.
Джоли прикрепила к своему посту фотографии перемещенных лиц из Южного Судана, Венесуэлы и Мьянмы, а также инфографику о количестве беженцев из разных стран. Больше всего их из Сирии – 6,7 млн, Венесуэлы (4 млн) и Афганистана (2,6 млн).
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Первый пост в Instagram Джоли опубликовала, чтобы поддержать жителей Афганистана.
"Прямо сейчас народ Афганистана теряет возможность свободно общаться в социальных сетях и выражать свои мысли. Поэтому я пришла в Instagram, чтобы поделиться их историями и голосами людей во всем мире, которые борются за свои основные права", – пояснила она.
Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение "Талибан" взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу. Его точное местонахождение неизвестно.
17 августа представители "Талибана" дали первую пресс-конференцию после прихода к власти, на которой пообещали, что никто не будет атаковать другие страны с территории Афганистана, подтвердили всеобщую амнистию для афганских чиновников и заявили, что женщины смогут работать, если будут "жить по законам шариата".
На фоне наступления "Талибана" иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Этот процесс был парализован из-за того, что 16 августа в аэропорту Кабула царил хаос и были отменены все коммерческие рейсы. 17 августа процесс эвакуации возобновился, хотя министр обороны Франции Флоранс Парли сообщила, что блокпосты талибов затрудняют доступ к аэропорту.
Несколько стран (США, Франция, Германия, Великобритания) направили своих военнослужащих в Афганистан для обеспечения безопасности эвакуации.