На Instagram Анджелины Джоли за два дня подписались 7 млн человек

Сама актриса подписалась на три страницы в соцсети – Агентства ООН по делам беженцев (UNHCR), Национальной ассоциации содействия прогрессу цветного населения (NAACP) и общественной организации "Врачи без границ" (Médecins Sans Frontières).

21 августа актриса написала в соцсети, что начала работать с беженцами, потому что верит в права человека.

"Сегодня 1% населения мира – 82,4 млн человек – являются перемещенными лицами. Это почти вдвое больше, чем 10 лет назад. Некоторые кризисы, например война в Афганистане, длились десятилетиями", – подчеркнула посол доброй воли.

Она заявила, что все кризисы объединяет насилие и отказ в правах, которые не оставляют людям выбора, кроме как бежать из своей страны.

Джоли прикрепила к своему посту фотографии перемещенных лиц из Южного Судана, Венесуэлы и Мьянмы, а также инфографику о количестве беженцев из разных стран. Больше всего их из Сирии – 6,7 млн, Венесуэлы (4 млн) и Афганистана (2,6 млн).

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Angelina Jolie (@angelinajolie)

Первый пост в Instagram Джоли опубликовала, чтобы поддержать жителей Афганистана.

"Прямо сейчас народ Афганистана теряет возможность свободно общаться в социальных сетях и выражать свои мысли. Поэтому я пришла в Instagram, чтобы поделиться их историями и голосами людей во всем мире, которые борются за свои основные права", – пояснила она.