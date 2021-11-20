Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта опять оделась как "пацанка"

Еще две недели назад Шайло позировала в платье Dior, в котором раньше на публике появлялась ее мать Фото: shiloh_joliepitt_ / Instagram

Для фото к ним присоединился автор фильма – французский уличный художник и фотограф, известный под псевдонимом JR.

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В 2019 году в СМИ появилась информация, что старшая биологическая дочь Джоли и голливудского актера Брэда Питта начала принимать гормональные препараты, чтобы сменить в будущем пол.

В октябре 2021 года в рамках премьерных показов фильма "Вечные", где Джоли сыграла одну из главных ролей, Шайло появлялась в платьях, в частности в Лондоне она позировала в платье Dior, в котором раньше на публике уже появлялась ее мама.