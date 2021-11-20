Бульвар Шоубиз
 
20 ноября, 2021
 
Новости

Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта опять оделась как "пацанка"

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Еще две недели назад Шайло позировала в платье Dior, в котором раньше на публике появлялась ее мать
Еще две недели назад Шайло позировала в платье Dior, в котором раньше на публике появлялась ее мать
Фото: shiloh_joliepitt_ / Instagram

Голливудская актриса Анджелина Джоли в компании сына Пакса и дочери Шайло 18 ноября посетила премьеру документального фильма "Бумага и клей" в Лос-Анджелесе. 15-летняя Шайло позировала в черном худи, рваных джинсах и конверсах, чем опять привлекла к себе внимание СМИ.

Для фото к ним присоединился автор фильма – французский уличный художник и фотограф, известный под псевдонимом JR.

В 2019 году в СМИ появилась информация, что старшая биологическая дочь Джоли и голливудского актера Брэда Питта начала принимать гормональные препараты, чтобы сменить в будущем пол.

В октябре 2021 года в рамках премьерных показов фильма "Вечные", где Джоли сыграла одну из главных ролей, Шайло появлялась в платьях, в частности в Лондоне она позировала в платье Dior, в котором раньше на публике уже появлялась ее мама.

Контекст:

Шайло Нувель Джоли-Питт родилась 27 мая 2006 года. С трехлетнего возраста она проявляла себя как мальчик, выбирала мужскую одежду и просила называть ее Джоном.

Джоли и Питт развелись в 2019 году (заявление Джоли подала в 2016-м). Они жили в официальном браке с 2014 года. В мае 2021-го суд вынес решение о совместной опеке бывших супругов над детьми.

Теги: Анджелина Джоли, дети, платье, актриса, одежда
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