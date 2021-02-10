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10 февраля, 2021
 
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14-летняя дочь Джоли и Питта удалила фамилию отца из своего секретного профиля в соцсетях

После развода американские актеры Анджелина Джоли и Брэд Питт в судебном порядке пытаются урегулировать вопрос опеки над своими детьми, трое из которых являются приемными.

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Питт и Джоли поженились в 2014 году, а в 2016-м актриса подала на развод
Питт и Джоли поженились в 2014 году, а в 2016-м актриса подала на развод
Фото: ЕРА (архив 2013 года)

14-летняя дочь американской актрисы Анджелины Джоли и актера Брэда Питта Шайло Джоли-Питт в своем секретном аккаунте в одной из социальных сетей изменила название профиля, удалив фамилию отца. Об этом 10 февраля сообщил таблоид The Mirror, со ссылкой на информацию, полученную от людей из окружения пары.

Источник считает, что в случае, если Шайло откажется от фамилии отца не только в социальных сетях, но и в документах, для актера это станет болезненным ударом "по зубам". Отмечается, что Шайло изменила подпись профиля накануне судебного заседания, на котором будет рассматриваться вопрос об опеке Джоли и Питта над детьми.

Фото: ЕРА
Джоли с дочерью Шайло. Фото: ЕРА

Джоли и Питт развелись в 2019 году (заявление Джоли подала в 2016-м). Они жили в официальном браке с 2014 года. После развода бывшие супруги судятся за право опеки над их детьми: 19-летним Мэддоксом, 16-летним Паксом, 15-летней Захарой, 14-летней Шайло и 12-летними Вивьен и Ноксом. Первые трое – приемные дети пары, а трое младших – рожденные актрисой от актера Брэда Питта. Сейчас они проживают с матерью в ее доме в Лос-Анджелесе.

Теги: Анджелина Джоли, дети, скандал, Брэд Питт, семья
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